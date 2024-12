Aurubis-Dividende überrascht positiv - Salzgitter profitiert mit

Einstein-10 schrieb heute 10:01

es ist doch immer wieder interessant anzusehen, wie sich kurse entwickeln können. von wegen börse handelt die zukunft. ein paar schlechte nachrichten, ein paar shorties, die sich hier massiv bedient haben. und schon war aur wieder um die 65 € gelandet. alle wissen, dass kupfer und schrottrecycling immer mehr gebraucht wird. kurstechnisch hat sich das wohl kaum ausgewirkt. die möglichkeit einer übernahme hat den kurs nach oben getrieben. aber es kam kein gebot für aur, also fingen einige zocker an, dass schiff zu verlassen. und nun kommt die meldung, dass man dividende erhöhen will, der gewinn steigt. und nun steigt der kurs an einem tag mal eben über 11%. hat das keine gewußt oder warum wollen sie plötzlich alle aur haben?



mir soll es egal sein, mein damaliger os kauf war mittlerweile nur noch 20% wert. aber durch den zwischenzeitlichen anstieg, hatte sich das blatt gewendet. fast +-0. alleine heute macht der schein 77 % plus. also bitte weiter so.