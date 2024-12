Nexus gibt Bohrziele für das Winterbohrprogramm bekannt

„Wir freuen uns, dass wir unsere ersten Ziele für das kommende Bohrprogramm, das im Januar 2025 beginnen soll, festgelegt haben“, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium Corp. „Nachdem in der Vergangenheit bereits mehr als 20 Millionen $ in Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen investiert wurden, können wir bei der Abgrenzung der Ziele beträchtliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielen. Unser Hauptaugenmerk bei den Bohrungen wird auf Gebiet B liegen, da dieses Gebiet zum einen die eindrucksvollsten Ergebnisse lieferte und zum anderen nie genauer untersucht wurde, da es das letzte Gebiet war, in dem die vorherigen Betreiber im Jahr 2012 Bohrungen absolviert haben.“

Abbildung 1: Lageplan der Ziele für die bevorstehenden Bohrungen

Im Anschluss an eine Sitzung des Joint Technical Operating Committee (JTOC) zwischen dem Unternehmen und seinem Joint Venture-Partner CanAlaska Uranium Ltd. konnten die Zielsetzungen und Zielorte für das bevorstehende Winterbohrprogramm endgültig festgelegt werden. Das Winterbohrprogramm wird voraussichtlich Anfang Januar 2025 aufgenommen; die Einholung von Angeboten von Auftragnehmern und Dienstleistern wird voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen. Für das mehrphasige Programm wurde eine Reihe von Zielen ermittelt, wobei sich die ersten Untersuchungen auf Gebiet B konzentrieren werden, gefolgt von den Gebieten A, D und I (siehe Abbildung 1).

Abbildung 2: Querschnitt des vorrangigen Zielgebiets B

Das Projekt Cree East war zwischen 2009 und 2012 Gegenstand von Explorationsbohrungen im Wert von über 20 Millionen $; die Bohrungen in Gebiet B fanden am Ende des Programms statt, kurz bevor die Arbeiten aufgrund des Zusammenbruchs des Uranmarktes nach dem Atomunfall in Fukushima eingestellt wurden. Die eindrucksvollsten Ergebnisse stammen aus Gebiet B, wo eine Zone mit extrem ausgeprägter Alteration durchteuft wurde, die sich von einer Tiefe von ca. 400 m - unterhalb der Diskordanz - bis nahe der Oberfläche erstreckt. Sie weist große Abschnitte mit „verheilten“ Brekzien (rehealed breccia), großen gedrehten Brocken und feinen Pyritimprägnationen auf. Diese Alteration zeichnet sich durch einen breiten geochemischen Arsenhof aus und steht mit einer gewissen Urananreicherung in Zusammenhang. Trotz des Erfolgs der Bohrungen in Gebiet B wurden diese Ergebnisse aufgrund der damaligen Marktlage nie weiterverfolgt und werden im Mittelpunkt der ersten Bohrungen im Zuge des kommenden Programms stehen. Insbesondere sind drei bis vier Bohrungen geplant, um den Kontakt zwischen dem EM-Leiter oder dem mutmaßlichen graphitischen Pelit an der Diskordanz (siehe Abbildung 2) zu erproben, der mithilfe früherer Bohrungen und einer Neuauswertung der geophysikalischen Daten eingegrenzt wurde. Diese Arbeiten haben sowohl eine anomale Mineralisierung als auch die geologische Beschaffenheit des Grundgebirges bestätigt.