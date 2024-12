Scope Technologies stärkt globales Entropieversorgungsnetzwerk mit bedeutenden Data-in-Transit-Sicherheitserweiterungen

Vancouver, B.C., 5. Dezember 2024 / IRW-Press / Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) („Scope Technologies“ oder das „Unternehmen“) gibt mit Stolz eine Reihe von bedeutsamen Weiterentwicklungen in seiner Data-in-Transit-Sicherheitsinfrastruktur bekannt, die durch die Installation neuer Hardware möglich wurden. Diese Updates, dank denen Scope sein Entropieversorgungssystem auf neue Standorte in Europa, Asien und Nordamerika ausweiten kann, ist ein Meilenstein, der eine sichere und effiziente globale Datenübertragung ermöglicht.

Das erweiterte Netzwerk verbessert die Geschwindigkeit und Redundanz der QSE-Dienste, gleichzeitig werden die Latenzzeiten bei Unternehmen in aller Welt erheblich verkürzt. Diese Verbesserungen stellen nicht nur eine raschere und zuverlässigere Datenverschlüsselung sicher, sondern stärken auch den Schutz gegenüber Cyberbedrohungen wie Man-in-the-Middle-Angriffe und Harvest Now, Decrypt Later (HNDL)-Strategien.

„Der Ausbau unseres globalen Netzwerks zeugt von unserem Bestreben, eine bis dato unerreichte Datensicherheit zu gewährleisten“, so Sean Prescott, Gründer und CTO von QSE Group. „Indem wir die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit unserer Infrastruktur durch neue Geolocations erhöhen, verbessern wir nicht nur das Nutzererlebnis, sondern schaffen auch die nötige Ausfallsicherheit, um Daten während der Übertragung zu schützen - sowohl jetzt als auch in Zukunft. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Branchen, die sensible Daten verwalten und wo das Risiko des ‚Abfangens‘ solcher Daten zu erheblichen Konsequenzen führen kann.“

Die entsprechenden Updates sind Teil der Aufgabe von Scope, die quantenresistente Verschlüsselung kontinuierlich zu optimieren, und stärken die Funktionalität der QSE-Plattform in der sicheren Echtzeitkommunikation. Die Weiterentwicklungen sind auch auf branchenrelevante Compliance-Anforderungen abgestimmt und bieten Unternehmen eine nahtlose und sichere Lösung für die Erfüllung regulatorischer Auflagen.

Darüber hinaus bilden diese Upgrades die Grundlage für die bevorstehende sichere mobile Anwendung von QSE, die den einzelnen Branchen einen raschen, verschlüsselten Datenaustausch ermöglicht. Weitere Informationen zur mobilen App werden zeitnah mitgeteilt.

Scope Technologies stellt mit seinen Maßnahmen zum Ausbau seiner Infrastruktur sicher, dass sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen über jene Tools verfügen, die sie zum Schutz ihrer Daten vor aktuellen sowie zukünftigen Bedrohungen benötigen.