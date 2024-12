87 % der Juristen können dank KI‑Sprachtechnologie-Plattform schneller arbeiten

In seinem neuen Whitepaper über KI im Rechtswesen untersucht DeepL aktuelle Branchentrends, Herausforderungen und Prognosen für 2025

NEW YORK, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führendes Unternehmen für KI‑Sprachtechnologie, hat heute sein neues Whitepaper „KI im Rechtswesen: schneller zum globalen Erfolg" vorgestellt. Darin wird behandelt, wie KI die Zukunft von Juristenberufen im kommenden Jahr und darüber hinaus prägen wird. Auf Grundlage neuer Forschungsergebnisse von DeepL bietet das Whitepaper umfassende Informationen über den aktuellen Einsatz von KI in der Rechtsbranche sowie Einblicke in zukünftige Trends. Damit erhalten Juristen einen praktischen Überblick über die dynamischen Entwicklungen im KI‑Bereich.