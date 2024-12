Kai Grunwitz wird Präsident von Kyndryl Deutschland (FOTO)

Kelsterbach (ots) - Kyndryl, der weltweit größte Anbieter für

IT-Infrastrukturdienstleistungen, kündigt die Ernennung von Kai Grunwitz zum

Präsidenten von Kyndryl Deutschland an.



Nach mehr als 30 Jahren Erfahrung als Führungskraft, in denen er erfolgreich

Geschäftsstrategien für globale Unternehmen wie Oracle und Sun Microsystems

entwickelt und umgesetzt hat, wird Kai Grunwitz seine neue Rolle am 6. Januar

2025 antreten. Zuletzt war er bei NTT Data tätig, wo er unter anderem als

Country Manager Germany, SVP Security EMEA sowie Head of Transformational

Portfolio, Innovation & Alliances wirkte.





