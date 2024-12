Meta plant weltweit größtes KI-Rechenzentrum!

Meta Platforms hat angekündigt, ein gigantisches 4-Millionen-Quadratfuß großes künstliche Intelligenz (KI) Rechenzentrum in Louisiana zu errichten. Mit einer geplanten Investitionssumme von 10 Milliarden US-Dollar will der Facebook-Mutterkonzern seine Dominanz im Bereich der KI weiter ausbauen. Das Rechenzentrum soll am Standort über eine Meile lang sein und wird von der regionalen Energieversorgungsgesellschaft Entergy (ETR) unterstützt.

Meta hat sich verpflichtet, den gesamten Strombedarf des Rechenzentrums zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Gemeinsam mit Entergy sollen mindestens 1.500 MW an neuer, sauberer Energie ins Stromnetz eingespeist werden. Zusätzlich fordert Meta Vorschläge von Kernenergieentwicklern, um Kernkraft für zukünftige AI-Rechenzentren zu nutzen. Entergy betreibt bereits zwei Atomkraftwerke in Louisiana und erhielt kürzlich grünes Licht für Investitionen in neue Übertragungs- und Generationsanlagen, um den steigenden Energiebedarf, unter anderem durch Amazons geplante Cloud-Einrichtung in Mississippi, zu decken.

Deutsche Beteiligung durch Hochtief-Tochter Turner

Auch Deutschland profitiert indirekt von Metas Mega-Projekt. Die nordamerikanische Tochter des Baukonzerns Hochtief, Turner Construction, wird gemeinsam mit weiteren Partnern am Bau des Rechenzentrums beteiligt sein. Hochtief sieht in Rechenzentren einen strategischen Wachstumsmarkt und hat das Projekt als Meilenstein bezeichnet. Details zu den Auftragsvolumina wurden nicht bekannt gegeben.

Meta-Insider verkaufen Aktien in Millionenhöhe

Am Rande dieser spektakulären Investition sorgt ein anderer Vorgang für Aufsehen: Mark Zuckerberg, CEO und 10-Prozent-Eigentümer von Meta Platforms, verkaufte laut einer aktuellen SEC-Meldung am 3. Dezember 2024 Aktien im Wert von knapp 21,8 Millionen US-Dollar. Nach dem Verkauf hält Zuckerberg weiterhin über 646.000 Meta-Aktien. Die Hintergründe für diesen Verkauf sind bislang unklar, haben jedoch bereits Spekulationen über mögliche interne Entwicklungen ausgelöst.

Türkische Kartellbehörde stellt Untersuchung gegen Meta ein

Außerdem hat die türkische Wettbewerbsbehörde ihre Untersuchung gegen Meta Platforms eingestellt. Der Fall betraf den Datenaustausch zwischen den Plattformen Threads und Instagram, der potenziell gegen Wettbewerbsrecht verstoßen haben könnte. Meta hatte im Zuge der Ermittlungen Threads vorübergehend in der Türkei abgeschaltet. Durch vorgelegte Zusagen zur Ausräumung der Bedenken konnte das Unternehmen die Behörde jedoch überzeugen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 583,2EUR auf Tradegate (05. Dezember 2024, 12:58 Uhr) gehandelt.