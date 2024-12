Wie geht es nach Donald Trumps Wahlsieg und dem Ampel-Aus mit den Bauzinsen weiter?

München (ots) -



- Prognose: Die Mehrheit unseres Interhyp-Bankenpanels prognostiziert bis zum

Frühjahr 2025 Bauzinsen in einem Korridor zwischen 3 und 3,5 Prozent für

10-jährige Darlehen

- Vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturrisiken und geopolitischen

Unwägbarkeiten ist eine langfristige Prognose der Bauzinsen aktuell schwierig

- Die Entwicklung der Bauzinsen lässt sich nicht beeinflussen, die Auswahl der

passenden Immobilie hingegen schon: mit Interhyps plattformübergreifender

Suchmaschine schneller zum Wunschobjekt



Die neue Trump-Regierung und das Aus der Ampel bringen einige Unsicherheiten mit

sich, auch was die Entwicklung der Bauzinsen angeht. Sollte man nun abwarten und

auf fallende Zinsen spekulieren - oder besser jetzt den Immobilienkauf angehen?

Die Interhyp-Experten geben Antworten.





Mehr Schwankungen bei den Bauzinsen möglich"Wir werden in den kommenden Monaten mehr Schwankungen bei den Bauzinsen sehen",sagt Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin der Interhyp Gruppe. "Allerdings wird keindeutlicher struktureller Trend in eine bestimmte Richtung erkennbar sein. DieErwartung mehrerer Zinssenkungen durch die EZB hat die Kapitalmarktzinsenbereits deutlich nach unten gedrückt. Wir gehen davon aus, dass die Bauzinsenselbst dann nicht stark weiter fallen, wenn die EZB den Leitzins noch ein paarMal reduziert."Die deutliche Mehrheit des Interhyp-Bankenpanels prognostiziert bis zum Frühjahr2025 Bauzinsen, die sich in einem Korridor zwischen 3 und 3,5 Prozent für10-jährige Darlehen seitwärts bewegen. Kurzfristige Schwankungen um diesesNiveau sind im volatilen Zinsumfeld jederzeit möglich.Langfristig (bis Ende 2025) hält die Hälfte des Panels auch steigende Bauzinsenin Richtung der 4-Prozent-Marke für möglich. Das Aus der Ampel-Regierung hat dieRenditen bei Bundesanleihen bereits leicht steigen lassen."Trotz der zu erwartenden weiteren Leitzinssenkungen in den USA und seitens derEZB dürften die langfristigen Zinssätze auf hohem Niveau verharren bzw. könntensogar noch zulegen. Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und die Mehrheitder Republikaner in beiden Kammern des Kongresses erlauben die Umsetzung der imWahlprogramm angekündigten Steuersenkungen und Erhebung von Zöllen. BeideMaßnahmen dürften die Inflation wieder ansteigen lassen, weshalb das Zins- undRenditeniveau in den USA mittelfristig eher hoch bleiben dürfte. Zum anderenwird auch in der Eurozone über eine höhere Staatsverschuldung debattiert. DieRenditen der Staatsanleihen der Euroländer folgen zudem meist in der Tendenz der