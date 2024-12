Analystenlob treibt Anleger in Lieferdienste wie Delivery Hero

BlueChip0113 schrieb 20.11.24, 20:19

Delivery Hero: Endet jetzt der Ausflug in die „Beletage“?

News: Aktuelle Analyse der Delivery Hero Aktie - gefunden bei Lynx

von Ronald Gehrt | 19. November 2024

Delivery Hero

ISIN: DE000A2E4K43

Ticker: DHER

Jetzt liegen die Eckdaten für den Börsengang der Delivery Hero-Tochter Talabat auf dem Tisch. Bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar will der Mahlzeiten-Lieferdienst mit diesem Initial Public Offering (IPO) erlösen. Aber es scheint, als seien die Anleger nicht begeistert.

Die Daten waren bereits vor der am Montag um 17 Uhr veröffentlichten adhoc-Meldung des Unternehmens am Markt herumgereicht worden. Die Zeichnungsfrist für 15 Prozent der Aktien des im arabischen Raum operierenden Mahlzeitendienstes Talabat soll bis zum 28. November laufen. Am 29. November wird der Ausgabepreis fixiert, am 10. Dezember soll die Talabat-Aktie dann erstmals gehandelt werden, aber nicht hierzulande, sondern an der Börse in Dubai.

Für die meisten Anleger ist also weniger die Talabat-Aktie an sich wichtig, sondern der Erlös und das, was Delivery Hero dann mit dem Geld anfängt. Das soll zur „Optimierung der Kapitalstruktur“ dienen, was nicht auf unmittelbare Ziele in Sachen Zukäufe oder Innovationen deutet. Und auf den Kopf gestellt wird die Gemengelage bei Delivery Hero mit dieser Summe ohnehin eher nicht. Es ist zweifellos hilfreich, durch die Abgabe eines Teils dieses „Sahnestückchens“ flexibler agieren zu können. Aber was am Ende zählt, sind eben vor allem Umsatz, Marge und die Fortschritte auf dem langen Weg zu „schwarzen Null“ auf Nettobasis.



Seit August hat sich in Sachen Wirtschaftswachstum und damit in Bezug auf die monetäre Situation der Verbraucher weltweit nichts zum Besseren verändert. Die leichten Zinssenkungen der Notenbanken ändern daran bislang nichts. Und die Konjunkturdaten deuten an, dass die Zurückhaltung der Konsumenten fortbesteht, nicht nur in Europa. Damit gäbe es keinen Grund anzunehmen, dass sich Umsatz und operativer Gewinn bei Delivery Hero schneller steigern ließen als bislang erwartet. Und damit auch der Weg zu einem Gewinn auf Nettobasis nicht kürzer wird, denn ein Teilverkauf des Tafelsilbers verändert die operative Basis ja nicht.

Delivery Hero Aktie: Chart vom 18.11.2024, Kurs 35,98 Euro, Kürzel: DHER | Quelle: TWS



Jetzt stellt sich die Frage, aus welchem Holz der Optimismus derer geschnitzt ist, die seit August auf der Käuferseite standen. Denn die Aktie zeigt eine Toppbildung, die dann signifikant vollendet wäre, wenn Delivery Hero die bis in den Juni 2023 zurückreichende Supportzone 32,48 zu 33,93 Euro durchschlagen würde. Käme es so, wäre der Ausflug in die „Belle Etage“ vorbei und der Weg nach unten aus charttechnischer Sicht erst einmal frei, die nächste Auffanglinie von Belang wäre dann erst die 200-Tage-Linie bei derzeit 27,90 Euro. Hier, oberhalb dieser Unterstützungszone, müssten die Bullen also konsequent nachsetzen, wenn die Tür nach oben geöffnet bleiben soll. Die kommenden Tage werden zeigen, ob das gelingt.

