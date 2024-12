Northvolt-Krise - Finanzministerin will Schulden aufnehmen Schleswig-Holstein will die finanziellen Lasten durch die Krise des schwedischen Batterieherstellers Northvolt mit zusätzlichen Schulden stemmen. Dabei geht es um 300 Millionen Euro, die das Land als Ausfallbürgschaft übernommen hat und nun an den …