Planat schneidet deutlich über dem Branchendurchschnitt in der Trovarit-Studie 2024/25 ab

- Anwenderunternehmen vergeben Bestnoten für die ERP-Software FEPA von Planat

- Bei 83 Prozent aller Bewertungskriterien ist FEPA von Planat wesentlich besser

als der ERP-Durchschnitt



In der aktuellen Studie "ERP in der Praxis 2024/2025" von Trovarit* schneidet

der Stuttgarter ERP-Anbieter Planat GmbH deutlich über dem Branchendurchschnitt

ab. Das Research-Team von Trovarit hat über 40 Systeme für das Enterprise

Resource Planning (ERP) nach mehr als 40 Kriterien bewertet und Schulnoten von 1

(sehr gut) bis 5 (mangelhaft) vergeben. Hierzu wurden die Erfahrungen von mehr

als 1.700 Anwenderunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum ausgewertet und in

der Studie zusammengefasst. "Unser ERP-System FEPA hat sich 2024/25 wie schon

beim letzten Vergleich 2022/23 unter den Spitzenreitern etablieren können",

freut sich Christian Biebl, Geschäftsführer der Planat GmbH.







eigener Fertigung dabei zu unterstützen, die wachsenden Herausforderungen zu

bewältigen. Dazu gehören beispielsweise anhaltende Unsicherheiten in den

Lieferketten, hohe Rohstoff- und Energiekosten sowie der steigende Bedarf an

betrieblichen Kennzahlen zur Erfüllung von Berichtspflichten über die

Nachhaltigkeit der unternehmerischen Tätigkeit. Dies alles stellt hohe

Anforderungen an die kaufmännische und logistische Auftragsabwicklung. Hinzu

kommt die wachsende Bedeutung des ERP-Systems als Datendrehscheibe und Zentrale

für die Geschäftsprozesse.



Christian Biebl von Planat erklärt: "Das ERP-System hat unmittelbaren Einfluss

auf das Geschäft und die Wettbewerbsfähigkeit. Daher sind Mittelständler mit

Produktion gut beraten, einen Anbieter wie Planat zu wählen, der darauf

spezialisiert ist und seit vielen Jahren im unabhängigen Trovarit-Test mit

Bestnoten glänzt." "Als Steuerungsinstrument für die wichtigsten

Geschäftsprozesse leisten ERP-Systeme oftmals einen wesentlichen Beitrag zur

Geschäftsentwicklung", heißt es bestätigend in der Trovarit-Studie 2024/25.



Beste Noten in den wichtigen Kriterien



In 83 Prozent der Vergleichskriterien haben Anwender FEPA eine Note gegeben, die

besser ist als die Mittelwerte aller untersuchten ERP-Lösungen. Funktionalität,

Schnittstellen, Ergonomie, Performance, Release-Fähigkeit, Formulare und

Auswertungen, Anpassbarkeit und Flexibilität, Stabilität, mobile Einsetzbarkeit,

internationale Nutzbarkeit, Aufwand der Datenpflege und vieles mehr - in allen

Punkten schneidet FEPA nach der unabhängigen Studie von Trovarit mit

überragender Performance ab. Bei der Gesamtbewertung erhält FEPA die Note 1,6 - Seite 2 ► Seite 1 von 3



