RBC stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Die anlässlich des Kapitalmarkttags von den Franzosen ausgegebenen Ziele seien sehr konservativ, schrieb Analyst Ken Herbert am Donnerstagmorgen. Leicht positiv wertet er die Ausschüttungssignale - ein Feld, in dem Safran traditionell enttäuscht habe./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 03:08 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2024 / 03:08 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,07 % und einem Kurs von 217EUR auf Tradegate (05. Dezember 2024, 13:04 Uhr) gehandelt.