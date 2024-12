Neue S-Bahn-Station in Frankfurt ab Mitte Dezember

FRANKFURT (dpa-AFX) - Frankfurt erhält eine neue S-Bahn-Station: Ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember hält die Linie S6 auch in Frankfurt-Ginnheim. Auf der Strecke zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel fahren die Bahnen dann im 15-Minuten-Takt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Fahrgäste können in Ginnheim künftig in die U-Bahnen der Linien 1 und 9 an der U-Bahn-Station Niddapark umsteigen.

Bis Februar 2024 war die Strecke Frankfurt West - Bad Vilbel viergleisig ausgebaut worden, dafür waren mehrere Vollsperrungen nötig. Für die großen Anstrengungen zum Ausbau der S6 und die Belastungen der ÖPNV-Nutzer erhalte man nun den Lohn, sagte der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD): "Ein exakter 15-Minuten-Takt, eine optimale Verknüpfung mit der U-Bahn und umfassende Barrierefreiheit an allen Stationen im Ausbauabschnitt."