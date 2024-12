NexGold durchteuft 6,3 Meter mit 50,81 g/t Au, einschließlich 635 g/t Au auf 0,5 Metern, in einer Kernprobe mit sichtbarem Gold aus der C Zone East

TORONTO, 5. Dezember 2024 / IRW-Press / NexGold Mining Corp. (TSXV: NEXG; OTCQX: NXGCF) (NexGold“ oder das Unternehmen“) freut sich, hochgradige Ergebnisse aus der C Zone East bekannt zu geben. Dazu gehören auch die Ergebnisse des zuvor gemeldeten Abschnitts mit sichtbarem Gold, der sich unterhalb der aktuellen Mineralressource am östlichen Ende der C Zone in der Lagerstätte Goliath im Goliath Gold Complex (das „Projekt“) befindet. Das Unternehmen freut sich auch, Ergebnisse aus dem ersten Bohrprogramm bei Interlakes bereitzustellen.

Wichtigste Ergebnisse:

- Die Kernprobe mit sichtbarem Gold aus TL24-678 lieferte einen Abschnitt von 2,70 Metern mit 117,95 g/t Au, einschließlich 0,5 Metern mit 635 g/t Au, in 607 Metern Bohrtiefe, enthalten in einem mächtigeren Abschnitt von 6,30 Metern mit 50,81 g/t Au

- TL24-681 durchteufte 3,43 g/t Au auf 2,20 Metern, einschließlich 13,30 g/t Au auf 0,5 Metern, sowie 1,57 g/t Au auf 2,52 Metern, einschließlich 4,64 g/t Au auf 0,72 Metern, etwa 50 Meter entlang des Einfallens von TL24-678, was die Kontinuität der Goldmineralisierung und der Alteration in der C Zone belegt

- Die Ergebnisse der ersten Bohrkampagne bei Interlakes deuten auf eine orogene, in Quarzgängen lagernde Goldmineralisierung hin, wobei 2,03 g/t auf 1,50 Metern in Bohrloch IL-24-09 und 2,23 g/t auf 1,50 Metern in Bohrloch IL-24-10 durchteuft wurden

Abbildung 1: Sichtbares Gold in TL24-678 mit einem Gehalt von 635 g/t Au auf 0,50 Metern

Morgan Lekstrom, President von NexGold, sagt dazu: „Mit den heutigen Ergebnissen liefern wir ein weiteres Beispiel dafür, dass wir noch ganz am Anfang stehen, was die Erschließung des hochgradigen Potenzials der Lagerstätte Goliath entlang des Einfallens betrifft. Die Eignung von Goliath für einen Tagebau bestärkt uns zusammen mit den hochgradigen Mineralisierungsabschnitten, die wir darüber hinaus im Untergrund antreffen, in unserer Überzeugung, dass wir es hier mit einem viel größeren System zu tun haben. In Verbindung mit unseren jüngsten Arbeiten bei Interlakes, die zeigen, dass sich der mineralisierte Trend über Goldlund und Goliath hinaus erstreckt, trägt dies dazu bei, die nächste Mineralressource entlang des Trends einzugrenzen.“

Bohrprogramm zur Erweiterung der Mineralressourcen bei Goliath

Diese Bohrungen sind Teil des 25.000 Meter umfassenden Bohrprogramms, das im August in die Wege geleitet wurde. Im Zentrum des Programms stehen Wachstums-, Erweiterungs- und Entdeckungsmöglichkeiten entlang des 65 Kilometer langen Streichens auf dem Projektgelände, das sich über 330 km2 erstreckt. Auf dem Konzessionsgebiet Goliath wurden sechs Bohrlöcher über insgesamt 4.090 Meter niedergebracht, die auf die Erweiterung der C Zone entlang des Einfallens am östlichen Ende des Lagerstättengebiets abzielten.

Der Abschnitt mit sichtbarem Gold in Bohrloch TL24-678 (Abbildung 1, zuvor in der Pressemeldung des Unternehmens vom 28. Oktober 2024 gemeldet) lieferte 117,95 g/t Au auf 2,70 Metern (innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 6,30 Metern mit einem Gehalt von 50,81 g/t Au), einschließlich 635 g/t Au auf 0,5 Metern. Die Durchörterung liegt ca. 70 Meter entlang des Einfallens des zuvor veröffentlichten Bohrlochs TL20-520 (Pressemeldung des Unternehmens vom 5. März 2020), welches 1,35 g/t Au auf 14,7 Metern, einschließlich 6,00 g/t Au auf 2,0 Metern, und 15 Meter weiter unten im Bohrloch 65,2 g/t Au auf 3,0 Metern, einschließlich 193 g/t Au auf 1,0 Metern, durchteufte. Ein weiteres Bohrloch, TL24-681, wurde etwa 50 Meter entlang des Einfallens niedergebracht, um das Ausmaß der Mineralisierung weiter zu erproben. Im Bohrkern konnte zwar kein sichtbares Gold ermittelt werden, in der C Zone wurden jedoch bedeutende Goldabschnitte ermittelt, die 3,43 g/t auf 2,20 Metern, einschließlich 13,30 g/t auf 0,50 Metern, und 1,57 g/t auf 2,52 Metern, einschließlich 4,64 g/t auf 0,72 Metern, lieferten.

Alle sechs Bohrlöcher, die in diesem Gebiet niedergebracht wurden, durchteuften die C Zone und bestätigten ihre Kontinuität entlang des Einfallens. Zu den weiteren bemerkenswerten Abschnitten gehören: 1,42 g/t Au auf 3,26 Metern, einschließlich 4,04 g/t Au auf 1,00 Metern, in TL24 676A; 7,77 g/t Au auf 0,53 Metern und 0,86 g/t Au auf 10,00 Metern, einschließlich 4,84 g/t Au auf 1,00 Metern, in TL24-677; 0,44 g/t Au auf 10,49 Metern in TL24-679 und 0,55 g/t Au auf 6,55 Metern, einschließlich 1,48 g/t Au auf 1,00 Metern, in TL24-680.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Probenlänge (m) Gehalt g/t Au TL24676A 611,00 616,50 5,50 0,60 TL24676A 627,00 630,26 3,26 1,42 einschließlich 627,00 628,00 1,00 4,04 TL24676A 658,05 660,00 1,95 2,02 TL24677 478,77 479,30 0,53 7,77 TL24677 556,28 560,20 3,92 0,63 einschließlich 559,66 560,20 0,54 1,44 TL24677 566,00 576,00 10,00 0,86 einschließlich 574,00 575,00 1,00 4,84 TL24678 607,00 613,30 6,30 50,81 einschließlich 607,00 609,70 2,70 117,95 einschließlich 609,20 609,70 0,50 635,00 TL24678 623,00 630,00 7,00 0,31 TL24679 640,51 651,00 10,49 0,44 TL24680 649,00 655,55 6,55 0,55 einschließlich 650,00 651,00 1,00 1,48 TL24681 314,00 316,50 2,50 1,31 einschließlich 314,00 315,00 1,00 2,29 TL24681 561,20 563,40 2,20 3,43 einschließlich 561,20 561,70 0,50 13,30 TL24681 641,28 643,80 2,52 1,57 einschließlich 641,28 642,00 0,72 4,64 IL-24-09 33,00 34,50 1,50 2,03 IL-24-10 304,50 306,00 1,50 2,23

Abbildung 2: Lage der Durchörterungen in den Bohrlöchern TL24-678 und TL24-681 im Gebiet der C Zone East (Mineralressourcengrube und Strossen aus der Vormachbarkeitsstudie vom 27. März 2023)

Aktueller Stand des Bohrprogramms bei Interlakes

Das Unternehmen hat das Bohrprogramm bei Interlakes abgeschlossen und insgesamt 13 Bohrlöcher über 4.550 Meter niedergebracht. Diese Bohrlöcher dienten der Erprobung mehrerer potenzieller Ziele, die anhand der jüngsten Desktop-Studien und Polygonzügen zur Erkundung ermittelt wurden. Diese Ziele umfassten potenzielle Intrusionen vom Typ Goldlund, bedeutende lokale und regionale Strukturen sowie Trends entlang des Streichens historischer Feldproben. In zwei Bohrlöchern im nördlichen Bereich von Interlakes wurde eine Goldmineralisierung durchteuft; die Mineralisierung lagerte in Quarzgängen und steht mit einer Pyritmineralisierung in Zusammenhang. Bohrloch IL-24-10 durchteufte 2,23 g/t Au auf 1,50 Metern und Bohrloch IL-24-09 durchteufte 2,03 g/t Au auf 1,50 Metern. Diese Daten werden in das geologische Modell des Gebiets integriert und analysiert, um ein besseres Verständnis der Ausrichtung und der Kontrollstrukturen dieser Mineralisierung im Hinblick auf die Ermittlung zukünftiger Ziele zu erhalten.

Abbildung 3: Lageplan der Bohrungen im Gebiet Interlakes

Nächstes Bohrziel - Far East

Im Anschluss an die Bohrungen in der C Zone East bei der Lagerstätte Goliath wurde das Bohrgerät in das Ziel Far East verlegt, das sich auf der nordöstlichen Seite des Konzessionspakets Goliath befindet. Ziel der Bohrungen ist es, das Potenzial dieses Ziels vom Typ Goliath entlang des Einfallens zu prüfen. Die Mineralisierung konnte hier zuvor auf einer Streichlänge von 400 Metern und bis in eine Tiefe von etwa 200 Metern nachgewiesen werden. Diese Bohrungen werden auch das Potenzial für höhergradige Erzfälle innerhalb dieser mineralisierten Zonen testen.

Qualitätssicherung/-kontrolle (QA/QC)

Das Unternehmen setzt ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) um, um zu gewährleisten, dass die Probenahmen und Analysen aller Explorationsarbeiten in Übereinstimmung mit den CIM Exploration Best Practices Guidelines erfolgen. Der Bohrkern wird mit einer Säge in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte der Kernprobe an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. in Dryden (Ontario) überstellt wird. Die andere Hälfte des Bohrkerns wird für eine zukünftige Überprüfung der Proben und/oder metallurgische Untersuchungen aufbewahrt. Zu den weiteren QA/QC-Verfahren gehört das Hinzufügen von Leerproben und kanadischen Referenzstandards (Normproben), die alle zehn Proben in den Probenstrom eingefügt werden. Alle 20 Proben wird eine Viertelkern-Doppelprobe analysiert. Das Labor befolgt eigene QA/QC-Protokolle, welchen zufolge Standard- und Leerproben zusammen mit Doppelproben in jeder Charge analysiert werden. Bei anomalen Werten werden routinemäßig zusätzliche Kontrollanalysen durchgeführt, einschließlich gravimetrischer Analysen und Brandproben mit Metallsiebung anhand von Trüben. Die Goldanalyse erfolgt mittels Brandprobe auf Bleibasis mit abschließendem Atomabsorptions- und/oder gravimetrischem Verfahren an einer 50-Gramm-Probe. Kontrollanalysen werden nach Abschluss eines Programms in einem zweiten ISO-zertifizierten Labor (in diesem Fall AGAT Laboratories in Mississauga, Ontario) durchgeführt.

Qualifizierter Sachverständiger

Adam Larsen, B.Sc., P. Geo., Director of Exploration, gilt als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung im Auftrag von NexGold geprüft und genehmigt.

Über NexGold Mining Corp.

NexGold Mining Corp. ist ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt Gold, das über Projekte in Kanada verfügt. Der Goliath Gold Complex von NexGold, der die Lagerstätten Goliath, Goldlund und Miller umfasst, befindet sich im Nordwesten Ontarios. Die Lagerstätten profitieren von der hervorragenden Anbindung an den Trans-Canada Highway, der damit verbundenen Strom- und Bahninfrastruktur und der Nähe zu mehreren Gemeinden wie etwa Dryden (Ontario). Informationen über den Goliath Gold Complex entnehmen Sie bitte dem NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel „Goliath Gold Complex - NI 43-101 Technical Report and Prefeasibility Study“ vom 27. März 2023, der von der unabhängigen Beratungsfirma Ausenco Engineering Canada Inc. erstellt wurde. Der technische Bericht ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf OTCQX unter www.otcmarkets.com und auf der Webseite von NexGold unter www.nexgold.com verfügbar.

Das Unternehmen besitzt auch mehrere andere Projekte in ganz Kanada, darunter das Joint Venture für das Goldprojekt Weebigee-Sandy Lake und das im Frühstadium befindliche Goldexplorationskonzessionsgebiet Gold Rock. Darüber hinaus hält NexGold eine 100%ige Beteiligung am hochgradigen Kupfer-Gold-Zink-Silber-VMS-Projekt Niblack, das sich in der Nähe von Tidewater im Südosten Alaskas befindet. NexGold ist einem umfassenden, sachkundigen und sinnvollen Dialog mit den regionalen Gemeinden und der indigenen Bevölkerung während der gesamten Lebensdauer aller seiner Projekte und zu allen Aspekten verpflichtet, einschließlich der Schaffung nachhaltiger wirtschaftlicher Möglichkeiten, der Bereitstellung sicherer Arbeitsplätze, der Steigerung des sozialen Werts und der Förderung des Wohlbefindens der Gemeinden. Weitere Einzelheiten über NexGold erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.nexgold.com.

Ansprechpartner:

Morgan Lekstrom

President & Direktor

M: +1 250-574-7350

Orin Baranowsky

Chief Financial Officer

M: +1 647-697-2625

Gebührenfreie Rufnummer: +1-855-664-4654

E-Mail: ir@nexgold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde haben die Informationen hierin genehmigt oder missbilligt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält oder bezieht sich auf „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten in Bezug auf das Unternehmen stellen bestimmte hierin enthaltene Informationen zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Informationen über die strategischen Ziele und Pläne des Unternehmens, den Zeitplan für Explorationsaktivitäten und erwartete Initiativen, die vom Management des Unternehmens bei der Identifizierung von Explorationsmöglichkeiten ergriffen werden. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „wird projiziert“, „nimmt an“ oder „nimmt nicht an“, „glaubt“, „zielt ab“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen können auch in Aussagen enthalten sein, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte oder unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Plan für die laufenden Explorationsaktivitäten und ihre tatsächlichen Ergebnisse; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Abhängigkeit von Dritten, einschließlich staatlicher Stellen, für Bergbauaktivitäten; die Fähigkeit von NexGold, weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich der Bohrungen bei den Lagerstätten des Goliath Gold Complex abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit den Bergbauaktivitäten; und jene Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr und in den jüngsten Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht erwartet, geschätzt oder beabsichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Aktionären helfen, die Pläne und Ziele des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Nexgold Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 0,450EUR auf Tradegate (05. Dezember 2024, 13:06 Uhr) gehandelt.