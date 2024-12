Welches Edelmetall bietet 2025 die besseren Chancen?

In herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten haben sich Edelmetalle seit jeher als „sichere Häfen“ erwiesen. Das gilt vor allem für Gold, das in den vergangenen Jahren auf Euro- wie auf US-Dollar-Basis einen massiven Preisaufschwung erlebte. Fast verständlich ist daher, dass das Tempo des Anstiegs mit dem Überschreiten neuer historischer Höchststände zuletzt etwas zum Erliegen kam. Grund dafür ist auch, dass viele Anlegerinnen und Anleger nach einer langen Phase des Preisanstiegs ihre Gewinne auf dem Papier auch endlich kapitalisieren wollten – und daher Gold am Markt verkauften, was immer preisdämpfend wirkt.

Silber könnte Gold 2025 bei der Performance überholen

Doch wie geht es nun 2025 weiter? Die langfristige Gold-Rallye ist bei Weitem noch nicht zu Ende. Dafür gibt es zu viele Unwägbarkeiten und vor allem zu viele politische Risiken in der Welt. „Obwohl sowohl Gold als auch Silber voraussichtlich im Wert steigen werden, deuten einige Prognosen darauf hin, dass Silber aufgrund seiner industriellen Anwendungen und der aktuellen Marktbedingungen ein höheres prozentuales Wachstumspotenzial bis 2025 haben könnte“, sagt Ronny Wagner. Er ist Finanz-Blogger, Geldcoach sowie Inhaber des Edelmetallhändlers Noble Metal Factory.

Silber – das „Gold des kleinen Mannes“ – könnte 2025 noch stärker aus dem Schatten des großen Bruders Gold heraustreten. Vor allem der Wirtschaftsaufschwung in vielen Ecken der Welt – blenden wir das rezessive Deutschland einmal aus – ist dafür maßgeblich. Silber ist ein wichtiges Edelmetall für die Energiewende, wird etwa für Solarmodule und elektrische Autos benötigt. Derzeit notiert Silber bei rund 31 US-Dollar. Das ist noch weit entfernt vom Kurshoch von knapp 50 US-Dollar aus dem Jahr 2011 – entsprechend groß ist das Potenzial aus Sicht vieler Analystinnen und Analysten.

Ronny Wagner erklärt: „Silber ist kein Währungsmetall mehr, weil es von Gold als stabileres und wertvolleres Zahlungsmittel verdrängt wurde. Große Silbervorkommen entwerteten seinen Geldwert, während die Einführung des Goldstandards und später des Fiatgeldes Silber obsolet machten. Heute ist es primär ein Industriemetall und Spekulationsobjekt. Anwendungen in der Elektronik, Solarenergie und Medizin machen es zu einem unverzichtbaren Rohstoff für moderne Technologien.“ Und wenn dann die Industrien wachsen, die viel Silber benötigen, klettert entsprechend der Weltmarktpreis.

© Ronny Wagner, Noble Metal Factory OHG

Niedrige Zinsen sind für Edelmetallfans eine gute Nachricht

Vor allem große institutionelle Anleger decken sich dagegen mit Gold. Ronny Wagner: „Sie kaufen Gold als Schutz gegen Inflation, wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Risiken.“ Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinspolitik und ein schwächerer US-Dollar beeinflussen nach Wagners Worten beide Märkte für Gold und Silber erheblich. Der Edelmetallexperte: „Niedrige Zinsen machen Edelmetalle besonders attraktiv, da sie keine Zinsen abwerfen und so im Vergleich zu anderen Anlageklassen an Bedeutung gewinnen.“ Das aktuelle Umfeld wieder sinkender Zinsen, das auch 2025 anhalten dürfte, spielt Gold- wie Silber-Jüngern damit in die Karten.

Wagner: „Eine Schlüsselrolle spielen ETFs (Exchange-Traded Funds), die es Anlegern ermöglichen, ohne physischen Besitz von Gold oder Silber zu profitieren. Fonds wie der SPDR Gold Shares (GLD) oder der iShares Silver Trust (SLV) treiben die Nachfrage und können durch Zu- oder Abflüsse die Preise erheblich beeinflussen. Besonders bei Silber, dessen Markt kleiner und volatiler ist, verstärken ETFs diesen Effekt.“

Unter dem Strich hält Wagner fest: „Gold wird von Zentralbanken und geopolitischen Krisen dominiert, während Silber durch industrielle Innovationen und technologische Trends glänzt. ETFs verbinden diese beiden Welten und machen beide Märkte für Anleger zugänglich – mit dem Potenzial, sie gleichzeitig zu destabilisieren oder zu beflügeln.“