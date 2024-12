Umfrage von Alvarez & Marsal - Smarter investieren, schneller agieren

N.Y./München (ots) - Eine exklusive Umfrage von Alvarez & Marsal (A&M)

(https://www.alvarezandmarsal.com/)

Unternehmensberatungen, unter Führungskräften in Private-Equity-Unternehmen in

Nordamerika und Europa zeigt, wie sich die Private-Equity-Branche den

veränderten Rahmenbedingungen anpasst. Die Ergebnisse ergeben allerdings auch

klare Unterschiede in den Herangehensweisen.



Private-Equity-Firmen stehen weltweit unter intensivem Druck. Der rasante

Anstieg der Zinsen in den vergangenen Jahren und schwindende

Transaktionsmöglichkeiten stellen Fonds vor eine doppelte Herausforderung:

Einerseits müssen sie ihre Portfolios noch rascher aufwerten, andererseits wird

der Exit aus diesen Unternehmen schwieriger.





Folgende Trends zeichnen sich in der Umfrage ab:Nordamerika: Hoher externer Druck, hohes internes Tempo vs. Europa:Langfristigkeit statt EileIn den USA ist der Anpassungsdruck besonders hoch. Die US-Notenbank hat dieZinssätze schneller erhöht als die Europäische Zentralbank, was dieFinanzierungskosten verteuert und die Renditeerwartungen verschärft hat. AlsFolge erhöhen Private-Equity-Firmen in Nordamerika ihr Tempo, weil die Zeit biszum Exit knapper wird. Mehr als 60 % der Befragten aus den USA gaben an, dasssie bereits in den ersten 100 Tagen nach der Akquisition großeUmstrukturierungen und Kapazitätserweiterungen vornehmen.Auch in Europa sind die Finanzierungskosten aufgrund höherer Zinssätzegestiegen, doch der Zyklus, in dem die Europäische Zentralbank die Zinsenanpasst, ist langsamer. Das verschafft den Fonds mehr Zeit, sodass sie ihreWertschöpfungsstrategien nicht mit der gleichen Geschwindigkeit umsetzen müssenwie ihre nordamerikanischen Kollegen. Europäische Fonds setzen stärker auflangfristige Ziele und weniger auf schnelles Handeln. Dennoch beginnen auch hierviele Fonds mit der Wertschöpfung bereits in der Sign-to-Close-Phase, wobei mehrRaum bleibt, um strategische Änderungen nachhaltig umzusetzen. Nachhaltigkeitund langfristiges Wachstum stehen hier besonders im Fokus, was den europäischenFonds ermöglicht, auch in volatilen Märkten resilienter zu bleiben.KI und Daten als WertschöpfungstreiberIn Europa gaben 45 % der aller Befragten KI bereits in Wertschöpfungsplänen nachder Akquisition einzusetzen, verglichen mit nur 18 % in Nordamerika.Während die Akzeptanz in Nordamerika insgesamt geringer ist, sind es vor allemgrößere Fonds, die KI frühzeitig in ihre Portfoliounternehmen integrieren. 33 %der Megafonds, also Firmen mit einem Kapitalvolumen im höheren