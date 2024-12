Georgiens Regierungschef droht mit Ausschaltung der Opposition Nach Tagen voller Proteste gegen die Regierung in Georgien hat Ministerpräsident Irakli Kobachidse mit einer völligen Ausschaltung der Opposition gedroht. Er unterstellte den Gegnern der Regierung - so wörtlich - "liberalen Faschismus". Er sagte in …