Lenk designierter neuer Vorsitzender/ Verträge von Büchel, Maly, Moog werden vorzeitig verlängert

Köln (ots) - Wegweisende Personalentscheidungen im Aufsichtsratsgremium derREWE-ZENTRALFINANZ eG (RZF), Kopfgesellschaft der REWE Group: Im Sinne einerkontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens werden die Vorstandsverträgevon Daniela Büchel, Peter Maly und Hans-Jürgen Moog vorzeitig bis Ende 2028verlängert. Zudem wird Erich Stockhausen, der dem Aufsichtsrat bereits seit 2006angehört, nach zehn Jahren als dessen Vorsitzender sein Mandat im Sommer 2025niederlegen. Vorgesehen ist, dass der Vorsitz dann von seinem Kollegen und engenWegbegleiter Stefan Lenk im Juni 2025 übernommen wird. Damit gibt ErichStockhausen ein Jahr vor dem Ende der laufenden Wahlperiode sein Mandat und dieFührung des Gremiums ab. Stockhausen und Lenk haben in den letzten acht Jahrensehr eng zusammengearbeitet, so dass der eingeschlagene erfolgreiche Weg nahtlosfortgeführt werden kann.Stefan Lenk (63) eröffnete 1983 als REWE Kaufmann seinen ersten eigenen Markt.Heute führt er mit seiner Frau Claudia und den gemeinsamen drei Söhnen dasFamilienunternehmen mit neun Märkten, einem Gesamtumsatz von mehr als 100 Mio.EUR und mehr als 500 MA, welches 1963 von seinen Eltern auf 40qm in Bochumgegründet wurde. Lenk hat seit 2014 einen Sitz im Aufsichtsrat der REWEDortmund, seit 2016 ist er dessen Vorsitzender. Ebenfalls seit 2016 ist er auchim Aufsichtsrat der REWE Group, seit 2018 als Vorsitzender des Audit Committee.REWE Group-Aufsichtsratsvorsitzender Erich Stockhausen dazu: "Nach zehn Jahrenan der Spitze des Aufsichtsrates ist es der optimale Zeitpunkt für mich, dasMandat und den Vorsitz zu übergeben.Mit der Nominierung von Stefan Lenk weiß ich das Gremium und das Unternehmen inden besten Händen. Ich selbst habe den Wunsch, nach dieser intensiven undspannenden Zeit im Dienste der REWE Group mich in meinen letzten Berufsjahrenwieder stärker meinem eigenen Unternehmen widmen zu können. Ich bin sehr stolzauf die Art und Weise, wie die REWE Group-Mannschaft, und zwar vom Vorstand bishin zu jedem einzelnen Mitarbeitenden, das Schiff durch diese bewegten Zeitennavigiert. Die erfolgreiche Arbeit, die jeder an seinem Platz auch unter diesenBedingungen für unser Unternehmen leistet, ist alles andere alsselbstverständlich. Noch bin ich für ein paar Monate im Amt, aber ich bedankemich schon an dieser Stelle für das mir entgegengebrachte Vertrauen, und ich binsehr zufrieden mit der beeindruckenden Unternehmensentwicklung in den letztenJahren."Ein großes Dankeschön schon jetzt an Erich Stockhausen für seine engagierte,mutige und zukunftsgerichtete Arbeit als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Ichdurfte ihn in den letzten acht Jahren dabei eng begleiten und bin überzeugt,