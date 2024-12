STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG0R3N)

Der deutsche Rüstungsprimus Rheinmetall ist einer der großen Profiteure der von der Bundesregierung ausgerufenen "Zeitenwende" nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das spiegelt sich auch im Aktienkurs des Rüstungskonzerns wider. Die Aktie ist mit einem Plus von 127 Prozent die zweitbeste DAX-Aktie 2024. Gleichzeitig hat der Titel heute ein neues Rekordhoch bei knapp 659 Euro erreicht. Rheinmetall will profitabler werden und peilt eine Gesamtrendite bis 2027 von 18 Prozent an. Der Rüstungskonzern expandiert außerdem stark ins Ausland, nun wird auch in Litauen und eine Munitionsfabrik gebaut. Sie soll Mitte 2026 mit der Produktion beginnen. Der Call-Optionsschein auf Rheinmetall wird auch nach den Kursgewinnen an der Euwax viel gehandelt und mehrheitlich gekauft. 2. Call-Optionsschein auf SAP (WKN JV8K3X)

Die besser als erwarteten Quartalszahlen von Salesforce samt Prognoseanhebung haben auch die Aktienkurse der Wettbewerber mit nach oben gezogen. SAP legte aber schon in den Tagen vor der Veröffentlichung der Salesforce-Zahlen deutlich zu und kletterte von einem Rekord zum nächsten. Wie Rheinmetall erzielte auch SAP heute ein frisches Rekordhoch knapp oberhalb von 242 Euro. Damit bleibt Europas größtes Softwarehaus das wertvollste DAX-Unternehmen. Stuttgarter Anleger kaufen den Call-Optionsschein auf SAP. 3. Knock-out-Call auf Puma (WKN UM2DG2)

Die Puma-Aktie konnte in diesem Jahr bisher nicht überzeugen und liegt mit einem Minus von knapp 14 Prozent auf einen der hinteren Performanceplätze im MDAX 2024. Heute gehört der Titel aber mit einem Plus von aktuell 4,9 Prozent zu den besten MDAX-Aktien. Der Sportartikelhersteller profitiert von einer Kaufempfehlung. Analysten von Oddo BHF hoben die moderate Bewertung im Vergleich zu den jüngsten Wachstumszahlen des Unternehmens hervor. Knock-out-Anleger kaufen tendenziell den Knock-out-Call auf Puma.

Euwax Sentiment



Der DAX hat einen Rekordlauf. Auch heute erklomm der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch. Die frische Bestmarke liegt derzeit bei 20.327 Punkten. Aktuell liegt der Index leicht darunter bei 20.315 Zählern, ein Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Auf Wochensicht ist das ein Gewinn von rund 5 Prozent. Stuttgarter Anleger bleiben dennoch vorsichtig, der Euwax Sentiment bewegte sich bis zum Mittag ausschließlich im negativen Bereich und zeigt derzeit -45 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

DAX-Rekordjagd: Jetzt noch long gehen? | Börse Stuttgart | US-Aktien | NVIDIA | Gold

Darum geht's im Video: Der DAX erreicht neue Höchststände - doch wie lange kann die Rekordrally anhalten? Gemeinsam mit Nikolaus Barth (UniCredit) analysiert Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) die aktuelle Marktsituation, die Strategien der Derivateanleger und spannende Basiswerte. Außerdem: Ein Blick auf die Chancen für 2025 und neue Entwicklungen bei der Börse Stuttgart. Jetzt mehr erfahren und bestens informiert bleiben!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=KIRpxFfhZl4

