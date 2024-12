Abstand zwischen Union und SPD schmilzt deutlich

BERLIN (dpa-AFX) - Zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl hat sich der Abstand zwischen Union und SPD in einer YouGov-Umfrage deutlich verringert. 30 Prozent der Wahlberechtigten gaben bei einer repräsentativen Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts an, die Union wählen zu wollen, wenn die Bundestagswahl am kommenden Sonntag wäre. Das sind drei Prozentpunkte weniger als noch im November.

Die SPD verbessert sich um drei Prozentpunkte auf 18 Prozent. Das ist ihr bester Wert seit Juli 2023. Mit 12 Prozentpunkten ist der Abstand zwischen Union und SPD so gering wie seit August 2023 nicht mehr.