Neu in Europa VinFast bietet mit dem VF 6 ein erschwingliches SUV im B-Segment4 Der vietnamesische Elektrofahrzeughersteller VinFast will mit der Einführung des VF 6, ein SUV im B-Segment, eine Lücke in der europäischen E-Mobilität schließen. PARIS, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ - Das B-Segment, zu dem Kleinwagen zählen, ist …