Schönheits- und Haushaltspflegeindustrie wächst trotz Widrigkeiten (FOTO)

Frankfurt (ots) - Kosmetika und Haushaltspflegeprodukte stehen auch 2024 ganz

oben auf den Einkaufslisten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Der

Einzelhandelsumsatz dieser Produkte steigt um 3,6 Prozent auf 34,6 Milliarden

Euro , wie der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) auf

Grundlage von Hochrechnungen meldet. Der Inlandsumsatz wächst um 7,1 Prozent auf

22,6 Milliarden Euro , während der Exportumsatz um 3,3 Prozent auf 12,0

Milliarden Euro zurückgeht. Trotz schwacher gesamtwirtschaftlicher Impulse und

gestiegener Belastungen hält die Branche ihren stabilen Wachstumskurs. Hohe

Kosten und zunehmende Bürokratie schmälern jedoch die Investitionsspielräume und

bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit der stark mittelständisch geprägten Industrie.



Kassenschlager Kosmetika





Trotz Konsumzurückhaltung können sich Schönheitspflegemittel im Inland mit einemUmsatzanstieg von 7,0 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro behaupten. DekorativeKosmetik , wie Lippenstift, Concealer und Wimperntusche, verzeichnen einWachstum von 10,1 Prozent, gefolgt von Zahnpflegemitteln mit einem Zuwachs von9,2 Prozent. Auch die insgesamt umsatzstärkste Kategorie der Haarpflegemittelwächst mit 6,0 Prozent deutlich. "In einer Zeit der Krisen und Konflikte sindgepflegtes Auftreten und individuelles Styling für die Verbraucherinnen undVerbraucher erst recht wichtig. Unsere Unternehmen bedienen diese Bedürfnissemit Qualität und Innovationen - der Schlüssel für das robuste Wachstum derBranche", so IKW-Vorsitzender Georg Held.Haushaltspflege als wichtiger MarktProdukte der Haushaltspflege zeigen im heimischen Markt ebenfalls ein starkesWachstum: Weichspüler legen um 22,4 Prozent zu, Universal- und Colorwaschmittelum 9,7 Prozent. Die nach Waschmittel zweitstärkste Umsatzkategorie,Reinigungsmittel , verzeichnet ein Plus von 4,1 Prozent, Geschirrspülmittel ,diedrittstärkste Kategorie, legt um 4,5 Prozent zu. Insgesamt wächst der BereichHaushaltspflegemittel um 7,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro .Absatzkanäle: Schwerpunkt Drogeriemarkt und digitale TrendsVerbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland kaufen Kosmetika überwiegend inDrogeriemärkten (52 Prozent Marktanteil), gefolgt von Fachhandel (19 Prozent)undE-Commerce (9 Prozent, 17,2 Prozent Wachstum). Bei Haushaltspflegeproduktendominiert ebenfalls der Drogeriemarkt (35 Prozent), daneben sind Discounter (27Prozent) und Supermärkte (16 Prozent) wichtig. Der E-Commerce zeigt auch indiesem Bereich das stärkste Wachstum (plus 20,2 Prozent), trotz eines kleinerenAnteils von 5 Prozent.