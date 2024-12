Nachhaltigkeit für immer mehr Unternehmen in Deutschland strategisch wichtig (FOTO)

Kelsterbach (ots) - Obwohl Nachhaltigkeit für die Mehrheit der Unternehmen an

Relevanz gewinnt, nutzt nur ein Fünftel gezielt Technologien zur Reduzierung des

ökologischen Fußabdrucks. Deutsche Unternehmen hingegen verzeichnen spürbare

Fortschritte beim Einsatz von KI.



Nachhaltigkeit ist für 84 Prozent der weltweit befragten Unternehmen strategisch

wichtig - dennoch nutzen nur 21 Prozent Technologien aktiv, um ihre

Umweltauswirkungen zu minimieren. Kyndryl, weltweit größter Anbieter von

IT-Infrastrukturdiensten, und Microsoft haben in der neuesten Ecosystm Global

Sustainability Barometer-Studie untersucht, wie Unternehmen Technologie für

Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Die Ergebnisse zeigen: Es gibt erhebliches, oft

ungenutztes Potenzial, das viele Unternehmen brachliegen lassen.





Deutsche Unternehmen setzen auf IT zur Reduktion von UmweltauswirkungenIn Deutschland ist das Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften gestiegen: Sobetrachten inzwischen 41 Prozent der Unternehmen Nachhaltigkeit als sehr wichtigfür ihre Strategie - eine Steigerung um über 20 Prozent im Vergleich zumVorjahr. Fast die Hälfte (46 Prozent) nutzt IT-Technologien speziell zurReduzierung ihrer Umweltauswirkungen, doch nur sechs Prozent machenNachhaltigkeit zum alleinigen Fokus ihres Technologieeinsatzes.KI wird zur treibenden Kraft für nachhaltige InnovationenKünstliche Intelligenz (KI) spielt eine zunehmend zentrale Rolle bei dernachhaltigen Transformation. In Deutschland setzen 78 Prozent der Unternehmen KIein, um Energieverbrauch und Emissionen zu überwachen - ein markanter Anstieg um38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Fokus auf diese konkreten Anwendungsfelderzeigt, dass KI einen großen Unterschied machen kann, wenn sie zielgerichteteingesetzt wird.Allerdings ist die Nutzung von KI zur Vorhersage und Prävention vonNaturkatastrophen zurückgegangen (von 35 auf 22 Prozent), was auf verändertePrioritäten in der Anwendung hindeutet. Unternehmen erkennen, dass sie ihreNachhaltigkeitsziele mit KI erreichen können - aber der Erfolg hängt maßgeblichvon der effizienten Datenintegration ab.Herausforderungen bei Daten und Compliance bremsen FortschritteEine der größten Hürden für den sinnvollen KI-Einsatz inNachhaltigkeitsprojekten bleibt die Datenintegration. 67 Prozent der befragtenUnternehmen berichten von Schwierigkeiten, relevante Daten aus unterschiedlichenSystemen zusammenzuführen. Compliance-Anforderungen (56 Prozent) und hoheAnfangsinvestitionen (46 Prozent) stellen zusätzliche Herausforderungen dar.Obwohl deutsche Unternehmen verstärkt Daten für Nachhaltigkeitszwecke sammeln,