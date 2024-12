"Bitcoin-Kurs wird sich bis Ende 2025 auf 200.000 US-Dollar verdoppeln"

"Wir wären noch optimistischer, wenn BTC von US-Pensionsfonds, globalen Staatsfonds (SWFs) oder einem potenziellen strategischen US-Reservefonds schneller angenommen würde", so Kendrick.

Standard-Chartered-Analyst Geoff Kendrick sagte in einer Mitteilung vom Donnerstag, dass das Kursziel des Unternehmens für Bitcoin zum Jahresende 2025 bei etwa 200.000 US-Dollar "erreichbar" sei.

Und weiter: "Wir gehen davon aus, dass die institutionellen Zuflüsse im Jahr 2025 auf dem Niveau von 2024 oder darüber liegen werden. MicroStrategy liegt über seinem Dreijahresplan von 42 Milliarden US-Dollar, sodass seine Käufe im Jahr 2025 den Käufen von 2024 entsprechen oder diese übertreffen sollten."

Tipp aus der Redaktion SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! Mehr erfahren

Der Analyst wies auch darauf hin, dass Standard Chartered bereits im April 2023 – als die digitale Währung bei etwa 27.000 US-Dollar gehandelt wurde – mit einem Anstieg von Bitcoin auf 100.000 US-Dollar bis Ende 2024 rechnete. Im März dieses Jahres nannten die Analysten bereits das Kursziel von 200.000 US-Dollar bis Ende 2025.

"Das Durchbrechen der 100.000-Dollar-Marke ist mehr als nur ein psychologischer Meilenstein; es stellt eine monumentale Errungenschaft auf dem Weg von Bitcoin dar", kommentiert Matt Mena, Stratege bei 21Shares.

Und weiter. "Die Stimmung am Markt verschiebt sich bereits in Richtung des nächsten großen Meilensteins, wobei 110.000 US-Dollar als wichtiges Ziel in den Vordergrund rücken", fügte er hinzu und verwies auf Daten, die darauf hindeuten, dass sich die Call-Optionen auf dieses Niveau konzentrieren.

Der bekannte Analyst Matthew Hyland prognostiziert auf der Plattform X ebenfalls einen zeitnah höheren Bitcoin-Kurs – und zwar von 114.000 US-Dollar. "Jetzt beginnt die entscheidende Phase für Krypto. Ihr habt 3-5 Monate. Nutzt diese Zeit", schreibt Hyland.

Der Analyst Bob Loukas ist sogar der Meinung, dass Bitcoin bis 2037 eine größere Marktkapitalisierung als Gold erreichen wird. Basierend auf den aktuellen Kursen entspräche das einem Bitcoin-Preis von über 900.000 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,98 % und einem Kurs von 101.593$ auf CryptoCompare Index (05. Dezember 2024, 16:42 Uhr) gehandelt.