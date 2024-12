Aktien Frankfurt Party geht weiter mit viertem Dax-Rekord in Folge Die fulminante Rally am deutschen Aktienmarkt zum näher rückenden Jahresende hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Nach einem zögerlichen Handelsauftakt schwang sich der Dax den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch auf. Am frühen Nachmittag …