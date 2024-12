Chaos überwunden: Super Micro Computer startet Comeback!

Super Micro Computer hat in den letzten Monaten eine Achterbahnfahrt hingelegt, die sowohl Investoren als auch Analysten in Atem gehalten hat. Nach einem spektakulären Anstieg von über 1.400 Prozent zwischen Januar 2023 und Frühjahr 2024 brach der Aktienkurs in den folgenden Monaten dramatisch ein – eine Folge von regulatorischen Herausforderungen, Verzögerungen bei Finanzberichten und dem Verlust des renommierten Wirtschaftsprüfers Ernst & Young (EY). Doch die jüngsten Entwicklungen deuten auf eine mögliche Kehrtwende hin.

Eine der zentralen Sorgen vieler Anleger war die Integrität der Unternehmensführung und Finanzberichterstattung. Diese Zweifel wurden durch die jüngste Untersuchung eines unabhängigen Sonderausschusses weitgehend entkräftet. Unterstützt von Cooley LLP und dem forensischen Beratungsunternehmen Secretariat Advisors, analysierte das Komitee Tausende von Stunden an Dokumenten, Interviews und Transaktionen.

Die Ergebnisse? Kein Fehlverhalten seitens des Managements oder des Vorstands. Ebenso gibt es keine Notwendigkeit für eine Neudarstellung von Finanzberichten. Die Untersuchung, die auch Themen wie Umsatzrealisierung und Exportkontrollen abdeckte, stellte zwar kleinere operative Schwächen fest, diese wurden jedoch nicht als absichtliche Regelverstöße gewertet.

Zusätzlich wurden weitreichende Governance-Reformen angekündigt, darunter die Ernennung eines neuen Chief Accounting Officers, die Suche nach einem neuen CFO und Chief Compliance Officer sowie verstärkte Schulungsprogramme.

Neue Herausforderungen auf dem Weg zur Nasdaq-Compliance

Obwohl die Ergebnisse des Sonderausschusses einen wichtigen Meilenstein darstellen, bleibt der Weg zur vollständigen Nasdaq-Compliance herausfordernd. SMCI hat bis Anfang 2025 Zeit, um seine ausstehenden Finanzberichte vorzulegen, darunter den 10-K-Bericht für das Geschäftsjahr 2024 und den 10-Q-Bericht für das erste Quartal 2025.

Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen keine Finanzkorrekturen erwartet.

Umsatzwachstum und Zukunft im KI-Infrastrukturbereich

SMCI gehört zu den führenden Akteuren in der wachstumsstarken KI-Infrastrukturbranche. Während Konkurrenten wie Nvidia massive Gewinne verzeichnen, profitiert auch SMCI indirekt von der Nachfrage nach KI-Lösungen. CEO Charles Liang deutete zuletzt an, dass Verzögerungen in der Nachfrage teils durch die Erwartung neuer Blackwell-Chips verursacht wurden, die nun bereit für den Markt sind. Trotzdem gab das Unternehmen eine vorläufige Umsatzspanne von nur 5,9 bis 6,0 Milliarden US-Dollar für das erste Quartal 2025 bekannt, was unter der ursprünglichen Prognose von bis zu 7 Milliarden US-Dollar liegt.

Fazit: Kaufchance oder Risiko?

Mit der erfolgreichen Untersuchung des Sonderausschusses und einem Plan für bessere Governance hat SMCI wichtige Schritte in Richtung Stabilität unternommen. Die SMCI Aktie, derzeit bei 40,75 Euro und damit 2,46 Prozent im Plus, zeigt Anzeichen einer Erholung, während die Jahresperformance mit 28,19 Prozent ebenfalls positiv ausfällt.

Langfristig bleibt SMCI durch seine Marktposition in der KI-Infrastrukturbranche attraktiv, auch wenn kurzfristige Unsicherheiten bestehen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

