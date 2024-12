Verdi ruft zu Streiks bei Paketdiensten in Bayern auf Die Gewerkschaft Verdi ruft drei Wochen vor Weihnachten zu Streiks bei Paketdiensten in Bayern auf. "Mit Lieferverzögerungen oder -ausfällen ist bayernweit zu rechnen", kündigte die Gewerkschaft am Donnerstag an. Vor der dritten Tarifrunde am 16. …