Sommerbuchungen 2025 starten früher und stärker

Hannover (ots) -



- 400.000 zusätzliche Urlaubsmöglichkeiten in beliebten Reisezielen

- Neuer Sommertrend: "Relax, Return und Rebook"

- Am Mittelmeer: Jeden 3. Urlauber zieht es in ein TUI Hotel

- Spitzenreiter: Türkei mit kräftigem Buchungsplus

- Erweiterte Angebote: Starker Zuwachs bei dynamischen Reisen mit neuen Partnern

- Frühbucher-Nachfrage boomt - 40 % Ersparnis bis Ende Februar



TUI geht im Sommer 2025 mit dem größten und vielseitigsten Urlaubsangebot an den

Start und setzt damit den Wachstumskurs konsequent fort. "Wir bieten mehr

Reisemöglichkeiten und kombinieren Top-Qualität mit besten Preisen", sagte

Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung, bei der

Vorstellung des Sommerprogramms 2025 in Berlin. TUI erweitert nicht nur das

Angebot bei den eigenen Hotelmarken erheblich, sondern nimmt auch zahlreiche

ausgewählte preiswerte Hotels neu ins Programm. "Unsere Gäste profitieren

dadurch von 400.000 zusätzlichen Urlaubsmöglichkeiten in den beliebtesten

Reisezielen, insbesondere in der Türkei, in Griechenland, auf den Kanaren, in

Ägypten und Dubai", so Jacobi.





