AtomVie Global Radiopharma ernennt Dr. Pratibhash Chattopadhyay zum Chief Business Officer, um das Wachstum zu beschleunigen und die Führungsposition zu stärken

HAMILTON, ON, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), eine weltweit führende radiopharmazeutische CDMO, freut sich, die Ernennung von Dr. Pratibhash (Bosh) Chattopadhyay zum Chief Business Officer bekannt zu geben. Dr. Chattopadhyay verfügt über mehr als 25 Jahre kaufmännische und technische Erfahrung in den Biowissenschaften und hat zahlreiche Vermarktungsinitiativen für bahnbrechende Technologien in der Onkologie geleitet. Sein Fachwissen erstreckt sich über mehrere pharmazeutische Sektoren, einschließlich Auftragsentwicklung und -herstellung, Formulierungsentwicklung und fortschrittliche Verabreichungstechnologien, das er durch seine Arbeit bei mehreren führenden Unternehmen wie BASF, Catalent, Matica Biotechnology und anderen erworben hat. Mit einem Doktortitel in Chemieingenieurwesen von der Auburn University und einem MBA von der Fuqua School of Business der Duke University ist Dr. Chattopadhyay weithin anerkannt für seine strategischen Beiträge und erfolgreichen Vermarktungsbemühungen in der pharmazeutischen Produktentwicklung und -herstellung.

Diese hochmoderne Anlage wird die Produktionskapazität um mehr als das Zehnfache erhöhen und AtomVie in die Lage versetzen, die weltweit steigende Nachfrage nach Radiopharmazeutika zu decken. Mit unübertroffenem Fachwissen und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz ist AtomVie gut positioniert, um klinische und kommerzielle Produktionsunterstützung zu bieten und Hand in Hand mit Partnern zu arbeiten, um qualitativ hochwertige Radiopharmazeutika zu liefern, die das Leben von Patienten verbessern.

„Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Phase des Wachstums zu AtomVie zu stoßen", sagte Dr. Chattopadhyay. „Das Engagement für den Ausbau der radiopharmazeutischen Produktionskapazitäten und die Entwicklung fortschrittlicher therapeutischer Lösungen spiegeln das große Engagement des Unternehmens für die Verbesserung der Patientenversorgung wider. Ich freue mich darauf, zur Mission von AtomVie beizutragen und mit einem talentierten Team und globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um wirkungsvolle Therapien zu entwickeln, die ungedeckte Bedürfnisse erfüllen und die Lebensqualität von Patienten weltweit verbessern."

Bruno Paquin, CEO von AtomVie, äußerte sich ebenfalls begeistert über die Ankunft von Dr. Chattopadhyay: „Dr. Chattopadhyays profunde Kenntnisse der pharmazeutischen Industrie und seine nachgewiesene Fähigkeit, kommerzielle Strategien und Innovationen zu leiten, machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung unseres Führungsteams. Sein Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, unsere Partnerschaften zu erweitern, um den weltweit wachsenden Bedarf an Radiopharmazeutika zu decken. Wir freuen uns, Dr. Chattopadhyay an Bord begrüßen zu dürfen und sehen seinen Beiträgen zum Erfolg von AtomVie und seiner Führungsrolle in der radiopharmazeutischen CDMO-Branche mit Freude entgegen."

Informationen zu AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie)

AtomVie ist eine weltweit führende CDMO für die GMP-Herstellung und den weltweiten Vertrieb von klinischen und kommerziellen Radiopharmazeutika. AtomVie bietet das gesamte Spektrum an wissenschaftlicher, technischer, regulatorischer, qualitativer, logistischer und geschäftlicher Expertise in Kombination mit einer spezialisierten Infrastruktur für die Entwicklung von Radiopharmazeutika von klinischen Studien bis hin zum kommerziellen Markt. AtomVie betreut derzeit internationale Kunden, die Studien in über 25 Ländern weltweit durchführen. Die neue, hochmoderne Anlage von AtomVie befindet sich in Hamilton, ON, und soll 2025 in Betrieb genommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.atomvie.com/

Bei Rückfragen senden Sie bitte eine E-Mail an info@atomvie.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2572580/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_Appoi.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/atomvie-global-radiopharma-ernennt-dr-pratibhash-chattopadhyay-zum-chief-business-officer-um-das-wachstum-zu-beschleunigen-und-die-fuhrungsposition-zu-starken-302323275.html