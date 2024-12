Sozialministerkonferenz setzt auf vereinfachte Verfahren

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder will die Verfahren in den Sozialverwaltungen deutlich vereinfachen. "Es ist mehr als deutlich, dass unser heutiges System der Sozialleistungen das Ergebnis ist einer über hundertjährigen Entwicklung", sagte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) zum Abschluss der 101. Arbeits- und Sozialministerkonferenz in der Hansestadt. Denn dabei sei eine Vielzahl an Leistungsträgern und institutionellen Zuständigkeiten entwickelt worden, "die für Bürgerinnen und Bürger nicht in jeder Situation durchschaubar sind".

Zukunftsinitiative soll Leistungsrecht überarbeiten