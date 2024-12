Eine Reise zur Erforschung der Zivilisation

NANJING, China, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenbericht von JICC: Chinas berühmte alte Pfade sind nicht nur historische Aufzeichnungen, die in das Land eingraviert sind – sie verkörpern die sich entwickelnde moderne Zivilisation. Diese kulturellen Knotenpunkte halten die Fäden des traditionellen chinesischen Erbes zusammen, dokumentieren den Austausch mit anderen Kulturen und verbinden das alte, das zeitgenössische und das zukünftige China.

Im Frühjahr 2024 begibt sich das Team von Path Seekers auf eine Reise der Erforschung, Entdeckung und des Austauschs. Die „Suchenden" aus Frankreich und den Vereinigten Staaten machten sich zusammen mit einem chinesischen Historiker und Kulturexperten auf die Suche nach den Wurzeln chinesischer Traditionen, nach Zeugnissen des zivilisationsübergreifenden Austauschs und nach den kulturellen Grundlagen der Modernisierung Chinas.

An der südwestlichen Grenze Chinas durchquerten Pioniere einst das zerklüftete Gelände entlang der rätselhaften Tee-Pferde-Straße und förderten eine lebendige kulturelle Integration. David Couvidat aus Frankreich entdeckte auf seiner Route ein Geflecht aus der Zusammenarbeit verschiedener ethnischer Gruppen, die von gemeinsamen Zielen und der Anpassung an die Natur geprägt war.

In Sichuan verband uralter Einfallsreichtum isolierte Regionen mit der Außenwelt und veränderte Zeit und Raum durch Widerstandsfähigkeit und Innovation. Nathanael Dwight Pelton aus Amerika staunte über das Zusammentreffen von Verkehrsnetzen aus verschiedenen Epochen und ihre Rolle bei der Gestaltung der reichen Zivilisation von Baschu.

In früheren Zeiten transportierten chinesische Händler Kaolin aus diesen Regionen nach Jingdezhen, was den Aufstieg der „Porzellanhauptstadt des Jahrtausends" vorantrieb und die weltweite Porzellanherstellung revolutionierte. Camille Grandaty, ein Porzellankünstler aus Frankreich, reflektierte über die beständige Handwerkskunst und den Innovationsgeist, die das Erbe von Jingdezhen weiterhin beflügeln.

Der Canal Grande, ein monumentales Bauwerk, das Nord- und Südchina verbindet, ist nach wie vor ein wichtiger Kanal für Handel und Kultur. Matthieu Ventelon, der ebenfalls aus Frankreich stammt, ließ sich vom Dialog zwischen dem Canal du Midi in seiner Heimatstadt und dem Grand Canal in China inspirieren und spürte die lebendige Geschichte und das pulsierende Leben, das der Kanal in das moderne China bringt.

Was ist der Ursprung der Zivilisation? Wie sollten verschiedene Zivilisationen koexistieren? Wohin steuert die Menschheit? Während der gemeinsamen Reise lernten die Teilnehmer verschiedener Nationalitäten und Sprachen, einander zu verstehen, zu respektieren und zu vertrauen. Durch Dialog und Austausch förderten sie das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen, verkörperten den Geist der Zusammenarbeit und bereicherten das globale Verständnis mit chinesischer Weisheit und Lösungen.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=S3Kxvwh2Yts

Video – https://www.youtube.com/watch?v=g8XV1xiywwY

Video – https://www.youtube.com/watch?v=K7NWGa6lcMk

Video – https://www.youtube.com/watch?v=12KO6AhhxkY

Video – https://www.youtube.com/watch?v=FAuPz__zM_s

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/path-seekers-eine-reise-zur-erforschung-der-zivilisation-302323833.html