CNS Pharmaceuticals veranstaltet am 11. Dezember 2024 den „Virtual Analyst & Investor Day“

Das Unternehmen widmet sich mit großem Engagement der aggressivsten und unheilbaren Hirntumorvariante mit einer durchschnittlichen Überlebensdauer von nur 14 bis 16 Monaten nach Diagnose

HOUSTON, TX / ACCESSWIRE / 5. Dezember 2024 / CNS Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CNSP) („CNS“ oder das „Unternehmen“), ein Biopharmaunternehmen, das auf die Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung primärer und metastasierender Tumoren des Gehirns und des zentralen Nervensystems spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass es am Mittwoch, den 11. Dezember zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr (11:30 Uhr und 13:00 Uhr ET) ein virtuelles Event für Analysten und Anleger (Virtual Analyst & Investor Day) abhalten wird.

Bei der Veranstaltung werden neben der Führungsriege von CNS Pharmaceuticals - Chief Executive Officer John Climaco, Chief Medical Officer Sandra Silberman, MD, PhD und Zena Muzyczenko, Vice President of Clinical Operations - auch führende Meinungsbildner (Key Opinion Leaders, KOL) zu Wort kommen: Prof. Dr. med. Michael Weller, Klinikdirektor, Klinik für Neurologie, Universitäts Spital Zürich, Schweiz; Samuel Goldlust, MD, Neuro-Onkologe mit Board-Zertifizierung und Fellowship-Ausbildung, Saint Luke's Cancer Specialists; sowie Erin Dunbar, MD, Gründungsmediziner des Brain Tumor Center und Director of Neuro-Oncology am Piedmont Atlanta Hospital.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die Mitglieder des Führungsteams von CNS Pharmaceuticals und die teilnehmenden KOL über GBM sprechen und einen Überblick über Berubicin sowie über die nächsten Schritte im klinischen Entwicklungsprogramm geben. Daneben werden sich die Teilnehmer auch dem zweiten Arzneimittel des Unternehmens, TPI 287, widmen und dessen Entwicklung sowie die bevorstehenden strategischen Maßnahmen auf regulatorischer Ebene erörtern.

Ein Live-Video-Webcast von der Veranstaltung wird auf der Website des Unternehmens (cnspharma.com) im Abschnitt Investors auf der Seite Events veröffentlicht. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird zwei Stunden nach der Live-Präsentation ins Netz gestellt und ist dort 90 Tage lang verfügbar.