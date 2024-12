Chancen für Effizienz und Kostenoptimierung

Der globale Markt für KI im Marketing wird voraussichtlich von 15,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 107,5 Milliarden US-Dollar bis 2028 wachsen¹, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31,6%.

Dank KI-gestützter Marketinglösungen können Kampagnen um 30-50% effizienter gestaltet und gleichzeitig die Kosten um 20-30% gesenkt werden wachsen2. Unternehmen können durch den Einsatz von KI ihre Marketingbudgets um bis zu 20% optimieren und dabei die Kampagnenleistung verbessern. Durch die Personalisierung von Marketingkampagnen mit KI kann die Konversionsrate um bis zu 30% gesteigert werden.

KI-Systeme können zudem große Datenmengen analysieren und präzise Vorhersagen treffen, was die Treffsicherheit von Marketingkampagnen um bis zu 40% erhöhen kann. Durch Automatisierung von Routineaufgaben mit KI können Marketingteams bis zu 30% ihrer Zeit einsparen und sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren.

BrandPilot hilft Marketingziele effizient zu erreichen

Ein Unternehmen, dass von diesem Trend profitiert, ist das in Toronto beheimatete Unternehmen BrandPilot AI Inc. (ISIN:CA1053241073). BrandPilot AI zeichnet sich durch seine spezialisierte Plattform Spectrum IQ aus, die Unternehmen in stark regulierten Branchen wie Finanzen und Gesundheitswesen maßgeschneiderte Influencer-Marketinglösungen bietet. Die Nutzung von KI ermöglicht es, relevante Influencer effizient zu identifizieren und Kampagnen präzise zu steuern, was die Effektivität und Compliance erhöht. Zudem hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte bei der Gewinnung neuer Kunden und strategischen Partnerschaften erzielt. Diese stammen aus verschiedenen Branchen, darunter Bergbau, Finanzdienstleistungen, Bankwesen, E-Commerce, Medizintechnik und Technologie.