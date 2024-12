Kritische Metalle American West prüft Wertschöpfungsstrategien für Indium-Ressource in den USA Die künftige Trump-Regierung hat den Märkten in den USA die klare Nachricht gesendet, dass sie die den Aufbau inländischer Lieferketten für kritische und strategische Metalle unterstützen wird. Eines dieser als kritisch klassifizierten Metalle ist Indium – aber aktuell importieren die Vereinigten Staaten 100% ihres Indium-Bedarfs. Dominiert wird der Markt dabei – wie so oft im Rohstoffsektor – von China. Allerdings gibt es auch in den USA ein bereits bekanntes Indium-Vorkommen von global signifikantem Umfang. Dieses befindet sich im Besitz der australischen American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1), die den Lesern von Goldinvest.de im Zusammenhang mit dem Kupferprojekt Storm bekannt sein dürfte.