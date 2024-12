Prosus: KI soll zur Wunderlampe werden und 100 Milliarden US-Dollar generieren!

Es hört sich ein bisschen nach dem Märchen Aladin und die Wunderlampe aus 1001 Nacht an. Man wischt kurz über die Wunderlampe, ein Dschinn erscheint und man wünscht sich, die Kundenbedürfnisse vorhersagen zu können. Wird das Märchen bei Prosus wahr? Die Beteiligungsgesellschaft plant laut ihrem Vorstandsvorsitzenden, die Wunderlampe durch KI zu ersetzen, um so die Kundenbedürfnisse vorhersagen zu können.

Prosus ist ein führendes globales Technologieunternehmen und einer der größten Technologieinvestoren weltweit. Es wurde 2019 als Tochtergesellschaft des südafrikanischen Konzerns Naspers gegründet und ist an der Amsterdamer Börse (Euronext) notiert. Vorstandschef Fabricio Bloisi, der seit Mai im Amt ist, erklärte Anfang der Woche bei der Präsentation der Halbjahreszahlen, dass künstliche Intelligenz (KI) eine entscheidende Rolle bei der Wachstumsstrategie spiele.

Der neue Chef erklärte, dass Prosus umfangreiche Datenmengen aus Milliarden von Transaktionen innerhalb seines Portfolios nutze, um leistungsstarke KI-Modelle zu entwickeln. Diese ermöglichen es, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kundenbedürfnisse besser vorherzusagen und die Personalisierung zu verbessern. Bloisi betonte, dass KI dabei helfen werde, einen zusätzlichen Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar zu schaffen, indem sie einen Wettbewerbsvorteil für das gesamte Technologie-Ökosystem von Prosus darstelle.

Erstes Halbjahr ist gut gelaufen

In den sechs Monaten bis zum 30. September stiegen die E-Commerce-Einnahmen um 16 Prozent auf drei Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 181 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 36 Millionen US-Dollar verbucht worden war. Besonders erfolgreich waren die Plattformen iFood und die Kleinanzeigengeschäfte mit Umsatzsteigerungen von 30 bzw. 20 Prozent.

Der Kerngewinn von Prosus wuchs um 76 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar, getragen durch die starke Performance im E-Commerce-Bereich und die Beteiligung an Tencent Holdings, die im Unternehmens den größten Wert darstellt.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Prosus mit einem Umsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar, einem organischen Wachstum von über 20 Prozent sowie einem EBIT aus dem E-Commerce-Geschäft von 400 Millionen US-Dollar.

Mein Tipp: Mit dem verstärkten Einsatz von KI zielt Prosus darauf ab, sich als globaler Innovationsführer zu positionieren. Ob der Plan wirklich so aufgeht, könnte erst nach tausend und einer Nacht entschieden sein. Aber zumindest hört es sich gut an und die Halbjahreszahlen sowie der Ausblick auf die zweite Geschäftshälfte von Prosus können sich durchaus sehen lassen. Daher können Anleger eine Anfangsposition bei Prosus aufbauen, wenn der Kurs wieder über 40 Euro steigt. Mit den guten Zahlen im Rücken könnte es diesmal besser klappen.

Wer in die Aktie von Prosus investiert, der muss allerdings auch die Aktie von Tencent im Auge behalten. Prosus hält etwas mehr als 25 Prozent an Tencent. Der Wert der Beteiligung liegt bei rund 112 Milliarden Euro. Prosus selbst ist an der Börse ungefähr 98 Milliarden Euro wert. Das unterstreicht auf der einen Seite, wie abhängig Prosus von der Kursentwicklung von Tencent ist. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass Anleger den Wert der restlichen Beteiligung von Prosus quasi umsonst bekommen. Wie zum Beispiel den Anteil an Delivery Hero.

Wird der Wert der restlichen Beteiligungen im Kurs eingepreist, dann hat die Aktie locker das Potenzial, über 50 Euro zu steigen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!