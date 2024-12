RWE startet Verkaufsprozess von Amprion-Beteiligung

Huta schrieb heute 07:31

Guten Tag!



Jeder muss wissen, was er macht - und ich habe in der Vergangenheit sicher auch nicht immer alles nur richtig gemacht an der Börse.



ABER es wurde hier ja schon hinreichend intensiv darauf verwiesen, dass der Stromverbrauch weltweit erheblich ansteigen wird. Und das spielt RWE mMn extrem in die Karten. Natürlich wird es neben den erneuerbaren auch andere Energieerzeugungsarten geben (müssen), um den zunehmenden Appetit der Menschheit nach Strom zu stillen. Aber dass Stromerzeuger ihren produzierten Strom nicht mehr verkauft bekommen, ist jedenfalls für mich sicher auszuschließen.



Zudem gehört die RWE auch zu den wenigen Unternehmen in diesem Land, die das nötige Know How und das nötige Kleingeld haben, um die grundlastfähigen (Gas)Kraftwerke zu betreiben ohne die die in Deutschland gewünschte Forcierung der erneuerbaren Energien nicht funktionieren würde.



Und - auch das wird mir in der Diskussion zu häufig vergessen - DER hat sich klar dazu bekannt, Batteriespeicher in großer Zahl zu bauen. auch hier wieder: Ohne diese Speicherkapazität kann man ein Land wie Deutschland nicht betreiben.



RWE wird also Geld aus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien verdienen, aus dem Betrieb von ergänzenden Gaskraftwerken, die dann irgendwann auf Wasserstoff umgestellt werden sollen, aus der Bereitstellung von Reservekraftwerken und aus dem Betrieb von Stromspeichern.



Warum die Aktie bzw. der Kurs nicht anspringen, weiß ich angesichts der Aussichten nicht wirklich (möglicherweise geht man davon aus, dass der Stromverbrauch in Deutschland wegen der Wirtschaftskrise rückläufig sein wird, vielleicht hat man wegen neuer politischer Konstellationen in den USA und möglicherweise auch Deutschland Bedenken, ob die erneuerbaren Energien so ausgebaut werden, wie bisher gedacht) Aber das ist mir aktuell auch ziemlich wumpe. Ich glaube nicht daran, dass Trump den Ausbau der erneuerbaren Energien in den USA insgesamt aufhalten kann -denn die "Zentralregierung" in den USA ist nur für Offshore Wind zuständig, der Rest liegt bei den einzelnen Bundesstaaten. Und auch eine Regierung Merz wird merken, dass man Deutschland nicht zurück ins Atomzeitalter führen kann. Mag sein, dass Herr Merz Windräder hässlich findet aber faktisch werden die gebraucht, um Deutschland mit Strom zu versorgen. Das weiß auch er.



Deshalb habe ich gestern nochmal nachgelegt. Für mich -aber bitte, das ist meine höchstpersönliche Meinung und keine Empfehlung an andere hier - sind das derzeit "Angebotskurse" und die gedenke ich zu nutzen.



Mir persönlich wäre es auch viel zu stressig in der momentanen Situation ständig auf den Kurs zu schauen. Ich bin auf lange Sicht von dem Unternehmen überzeugt. Und deshalb gilt für mich: Aktie kaufen und dann liegen lassen. Trading, das würde ich aus dem aktuellen Kursverlauf ablesen, ist bei RWE fehl am Platze.



Einen schönen Tag noch.