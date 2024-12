Einhell produziert erfolgreich und nachhaltig in Europa (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Einhell Germany Aktie Die Einhell Germany Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (05. August 2024, 21:21 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Einhell Germany Aktie um -6,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,66 %. Die Marktkapitalisierung von Einhell Germany bezifferte sich zuletzt auf 280,56 Mio.. Einhell Germany zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Landau/Isar (ots) - Die Einhell Germany AG, führender Anbieter vonakkubetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten, hat im April dieses Jahres inunmittelbarer Nähe der ungarischen Stadt Nagykanizsa eine neue europäischeProduktionsstätte eröffnet. In der hochmodernen Produktionsstätte wurden bereitsca. 60.000 Ladegeräte sowie seit Ende Oktober auch die ersten Akkupacksgefertigt. Im kommenden Jahr sollen eine Millionen Akkupacks und 500.000Ladegeräte gefertigt werden."Mit dem Standort in Osteuropa stärken wir unsere Supply Chain erheblich, vorallem durch eine deutliche Verkürzung der Lieferzeiten", sagt Dr. MarkusThannhuber, CTO der Einhell Germany AG. "Unser erklärtes Ziel ist es,verschiedenste Komponenten nach und nach von lokalen Lieferanten zu beziehen, umunsere Supply Chain noch weiter zu optimieren." Die Produktion in Ungarn sollaufgrund der kürzeren Wege primär den europäischen Markt beliefern.Standortvorteile überzeugtenDer Standort im Südwesten Ungarns bzw. die Nähe des DreiländerecksKroatien-Slowenien-Ungarn am Plattensee überzeugte im Vorfeld der Entscheidungmit den besten Voraussetzungen, vor allem in Bezug auf die Infrastruktur sowiedie relative Nähe mit direkter Autobahnanbindung zum Einhell-Hauptsitz inLandau/Isar, einer Zugverbindung sowie den Seehäfen Triest und Kaper. Vor allemdie Kompetenz der Arbeitskräfte, die gute Industrialisierung und diefortgeschrittene Digitalisierung ermöglichen dem deutschen Unternehmen, sehreffizient, wirtschaftlich und nach hohen Qualitätsstandards zu fertigen."Durch unseren Standort in Ungarn wollen wir die Versorgungssicherheit, aberauch Nachhaltigkeit und Innovation vorantreiben und den langfristigen Erfolg desEinhell Konzerns sichern. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch effiziente,digitalisierte und schlanke Prozesse in Osteuropa den hohen Anforderungen desKonsumgütermarktes gerecht werden können" , führte Einhell-Technikvorstand Dr.Markus Thannhuber weiter aus.Nachhaltigere und digitale Vernetzung der ProduktionDie Förderung der Kreislaufwirtschaft durch die Wiederverwendung von Ressourcen,beispielsweise durch den Einsatz von recycelten Materialien imKunststoffbereich, ist der Einhell Germany AG ein wesentliches Anliegen in derneuen Fertigungsstätte. Zudem verfolgt Einhell auch die Lokalisierung derKomponentenfertigung, um Transportwege zu kürzen und die CO2-Belastung durch dieregionalisierte Herstellung der Komponenten und Vorprodukte zu reduzieren.Die durchgängige digitale Vernetzung der automatisierten Fertigungslinieerleichtert die Nachverfolgung der Komponenten sowie die Erfassung derProduktionsdaten und trägt damit maßgeblich zur Effizienzsteigerung undQualitätssicherung bei.Partnerschaften und Stakeholder-InteraktionDas etablierte Geschäftsmodell der Einhell Germany AG soll im Zuge derAnsiedlung fortgesetzt werden. So setzt Einhell zur Erreichung seiner Zielekonsequent auf die Vernetzung des Standortes mit maßgeblichen Stakeholdern inder Region. "Wir suchen gezielt die Interaktion mit potenziellenUnternehmenspartnern zur Förderung des Vorhabens und zur Sicherstellung derlangfristigen Unterstützung" , sagt Dr. Markus Thannhuber. Dazu zählen unteranderem kontinuierliche Gespräche mit lokalen Behörden sowie die Zusammenarbeitmit Hochschulen und Ausbildungsstellen.Über die Einhell Germany AGEinhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Gartenund feiert im Jahr 2024 sein 60-jähriges Jubiläum. Durch den stetigen Ausbauseiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das internationalerfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereichakkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinenProdukten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. DieEinhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allenDo-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und denerstklassigen Kundenservice.Pressekontakt:Romina KellTel.: +49 9951 942 797E-Mail: mailto:romina.kell@einhell.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60991/5924359OTS: Einhell Germany AGISIN: DE0005654933