Osisko Development stärkt den Vorstand mit ser Ernennung von Stephen Quin zum unabhängigen Direktor

"Im Namen des gesamten Board of Directors freuen wir uns, einen Direktor von Stephens Format und einen Veteranen des Bergbausektors im Board of Directors von Osisko Development begrüßen zu dürfen", sagte Sean Roosen, Gründer, Chairman und CEO. "Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bergbausektor wird Stephens außergewöhnliches technisches Fachwissen, seine bewährte Führungserfahrung und sein ausgeprägter strategischer Scharfsinn eine große Bereicherung für unser Board sein, während wir das Unternehmen für den Erfolg positionieren. In seinen früheren Funktionen als ehemaliger President & COO von Capstone Mining und als President & CEO von Sherwood Copper vor dessen Fusion hat Herr Quin ein starkes Engagement für eine verantwortungsvolle Minenerschließung und einen verantwortungsvollen Minenbetrieb bei gleichzeitiger Maximierung des Shareholder Value gezeigt. Insbesondere war er für die erfolgreiche Genehmigung, Finanzierung und den Bau der Kupfer-Gold-Mine Minto im kanadischen Yukon verantwortlich, die innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens abgeschlossen wurde. Stephens umfassende Erfolgsbilanz und seine vielfältigen Erfahrungen in der Branche in praktisch allen Bereichen des Bergbauzyklus - von der Entdeckung bis zum Betrieb - machen ihn zu einer unschätzbaren Bereicherung, während wir Cariboo in Richtung Bau vorantreiben. Seine Ernennung spiegelt das starke Vertrauen in die Qualität des Cariboo-Projekts und dessen Potenzial wider, eine der nächsten großen Goldminen Kanadas zu werden."

Herr Quin hat einen BSc (Honours) in Bergbaugeologie von der Royal School of Mines, London, und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in allen Phasen der Bergbauindustrie, von der Exploration über den Betrieb bis zur Schließung. Zuletzt verbrachte er ein Jahrzehnt als President & CEO von Midas Gold Corp. (jetzt Perpetua Resources Corp.), wo er ein großes Gold-Antimon-Projekt von einer ersten Mineralressource bis zur Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie vorantrieb. Davor war er in leitenden Positionen tätig, unter anderem als President & COO von Capstone Mining Corp. und, vor der Fusion mit Capstone, als President & CEO von Sherwood Copper Corp. Außerdem war er als Executive Vice President bei Miramar Mining Corp. und dessen Kupferexplorations-Tochtergesellschaft Northern Orion Exploration tätig. Herr Quin begann seine Karriere bei der späteren Imperial Metals Corp. und war dort für die Weiterentwicklung des polymetallischen Kupfer-Blei-Zink-Projekts verantwortlich.

