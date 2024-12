Neues ClimatePartner Produktangebot für mehr Transparenz im Klimaschutz

München (ots) - Mehr Transparenz zu Klimaschutzprojekten: ClimatePartner

präsentiert neues Produktangebot



- Mit neuen Projektseiten erhöht ClimatePartner die Transparenz rund um

Klimaschutzprojekte.

- Neue Kundenseiten können ganz ohne oder ergänzend zum Label genutzt werden, um

Klimaengagement darzustellen.

- ClimatePartner setzt globale Kampagne #thewholejob mit gezielten

Verbesserungsmaßnahmen fort und trägt so zur Weiterentwicklung des

freiwilligen CO2-Marktes bei.



ClimatePartner ergänzt sein bestehendes Kommunikationsangebot im freiwilligen

Klimaschutz um zwei neue Produkte, die die Transparenz noch weiter erhöhen und

den Unternehmen die Möglichkeit geben, ihr Engagement mit der notwendigen

Informationstiefe darzustellen: Transparente Projektseiten mit umfassenden

Informationen zu den unterstützten Klimaschutzprojekten aus dem ClimatePartner

Portfolio sowie individuelle Kundenseiten, die klar darstellen, was durch das

Engagement der Unternehmen bewirkt wurde. Die neuen Klimaschutz-Webseiten werden

automatisiert erstellt und stehen den ClimatePartner Kunden so zur direkten

Nutzung zur Verfügung - für deren Kommunikationskanäle, bei Bedarf auch als

Nachweis zur Einbindung in verpflichtende Reportings.







die Unternehmen bisher ihr Klimaschutzengagement präsentieren. Steht beim Label

"ClimatePartner-zertifiziert" und den dazugehörigen Climate-ID-Webseiten

(https://climate-id.com/de/XNEBKC) die Darstellung der kompletten

Klimaschutzstrategie inklusive der CO2-Bilanzierung sowie der langfristigen

Umsetzung von Reduktionszielen im Vordergrund, so fokussieren sich die neuen

Webseiten auf den Impact, den ein Unternehmen bereits durch die Unterstützung

von Klimaschutzprojekten geleistet hat, beispielsweise durch das Pflanzen von

Bäumen (https://climate-id.com/de/organisations/sample-company-gmbh) . Kunden

von ClimatePartner sind mit den neuen Lösungen nun noch flexibler, wie sie ihr

Engagement darstellen wollen.



"Durch Greenwashing-Vorwürfe haben etliche Unternehmen aufgehört, über ihr

freiwilliges Engagement zu sprechen. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass es

dringend notwendig ist, dass Unternehmen ihre Klimaschutzmaßnahmen transparent

kommunizieren. Denn das bietet zum einen eine wichtige Orientierungshilfe für

Verbraucher:innen, setzt aber gleichzeitig auch Impulse für den Wettbewerb und

animiert so immer mehr Unternehmen, sich zu engagieren. Von der Sichtbarmachung

von Klimaschutz profitieren wir letztendlich alle", so Moritz Lehmkuhl, Gründer

und Geschäftsführer von ClimatePartner. Seite 2 ► Seite 1 von 2



