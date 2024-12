Ex-SPD-Chef Gabriel für Rheinmetalls Aufsichtsrat nominiert

Braveman schrieb 29.11.24, 10:20

Anstehende investorenkonferenzen



In der kommenden Woche wird Rheinmetall auf zwei wichtigen Investorenveranstaltungen vertreten sein. Am 2. Dezember präsentiert sich das Unternehmen auf der Berenberg European Conference, gefolgt von einem Auftritt bei der Goldman Sachs Industrials & Autos Week Conference am 3. Dezember. Diese Termine könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern.



https://m.aktiencheck.de/news/Artikel-Rheinmetall_Aktie_Innovatives_Wachstum-17885252