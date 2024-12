Fachkräftemangel in der Pharmabranche So wird die Pharmabranche wieder interessant für Talente (FOTO) Deutschland steckt tief in einer Fachkräftekrise, die zahlreiche Branchen betrifft - darunter auch die Pharmabranche. Während die Anforderungen an Forschung und Entwicklung stetig steigen, bleiben in vielen Unternehmen unzählige Stellen unbesetzt. …