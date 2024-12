Zukunft schmeckt dank Lebensmittelvielfalt / Lebensmittelwirtschaft auf der Grünen Woche 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - Auf der Grünen Woche 2025 steht am Gemeinschaftsstand "Zukunft

schmeckt" der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und des

Lebensmittelverbands Deutschland das Thema Vielfalt in all seinen Facetten im

Vordergrund: als Grundlage für die Ernährungssicherung, als Basis persönlicher

Vorlieben und als essenzieller Baustein langfristiger Nachhaltigkeitsstrategien

und der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandort s Deutschland.



Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff:





"In einer Zeit, in der die Herausforderungen durch globale Krisen und steigenderegulatorische Anforderungen immer größer werden, bleibt es für die Unternehmender deutschen Ernährungswirtschaft ein zentrales Anliegen, hochwertigeLebensmittel und Getränke zu wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren. Vielfaltist dabei der Schlüssel, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchender Verbraucher gerecht zu werden. Nur durch ein breites und innovatives Angebotkönnen wir als Branche sicherstellen, dass wir allen Erwartungen an Geschmack,Qualität und Nachhaltigkeit entsprechen. Einen kleinen Ausschnitt dieserVielfalt stellen wir auf der Grünen Woche 2025 an unserem Stand vor. DieLebensmittelvielfalt zu bewahren und weiterzuentwickeln, ist entscheidend, umden Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Dafür müssen unternehmerischeFreiheiten und gesetzliche Vorgaben klug ausbalanciert werden, um Innovationenzu fördern und bürokratische Hemmnisse, insbesondere in Krisenzeiten, zuvermeiden."Aktivitäten am Stand:Der Gemeinschaftsstand von BVE und Lebensmittelverband befindet sich in Halle3.2. und bietet einen Mix aus Aufklärung, Aktion und Austausch . So ist dasHerzstück des Auftritts die Showküche , in der täglich Kochshows zur Inspirationund für den Genuss sowie Produkttastings stattfinden, um sensorische Fähigkeitenzu schulen. Zudem werden in Talkrunden mit verschiedenen Expertinnen undExperten unterschiedliche Themen rund um die Ernährungswirtschaft erörtert.Auf der Aktionsfläche wartet wieder die 3D-Social-Media-Wall , bei welcherBesucherinnen und Besucher sich inmitten der Lebensmittelvielfalt fotografierenlassen können. Außerdem können Interessierte ihr Wissen rund um Ernährung undLebensmittel testen. An zwei Spielekonsolen können in unterschiedlichen Spiel-und Quizformaten Fragen zur Kennzeichnung von Lebensmitteln, zu Inhaltsstoffenund zu Nachhaltigkeitsaspekten beantwortet werden. Man kann mit dem Food-Truckdurch Europa reisen und europäische Spezialitäten zubereiten oder im speziellenFood Waste-Quiz Tipps rund um die Vermeidung von Lebensmittelverlusten erhalten.Als besonderes Highlight wartet 2025 das interaktive "Tischlein deck dich" . Wer