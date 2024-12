Rumänischer Präsidentenkandidat im Visier der Justiz

BUKAREST (dpa-AFX) - Der rechtsextreme und kremlfreundliche Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten in Rumänien, Calin Georgescu, ist wegen seines Wahlkampfs auf der Online-Plattform Tiktok ins Visier der Justiz geraten. Die oberste Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben Ermittlungen dazu aufgenommen, auf der Basis von Angaben der rumänischen Geheimdienste und anderer Sicherheitsorgane, die am Vortag auch öffentlich gemacht worden waren.

Georgescu hatte in der ersten Runde der Präsidentenwahl vom 24. November die meisten Stimmen auf sich vereint. Er tritt in der entscheidenden Stichwahl an diesem Sonntag gegen die im ersten Wahlgang zweitplatzierte konservativ-liberale Politikerin Elena Lasconi an. Umfragen zufolge hat Georgescu die besten Chancen.