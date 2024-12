AdCreative.ai präsentiert das weltweit erste KI-Modell für Produktvideoshootings

Paris (ots/PRNewswire) - AdCreative.ai, die führende KI-Plattform für

Werbetreibende, gibt die bahnbrechende Einführung des weltweit ersten

KI-gestützten Modells zur Erzeugung von Produkt-zu-Produkt-Videos bekannt. Das

Kernstück des Tools ist AdLLM, das erste große Sprachmodell, das ausschließlich

für die Werbung entwickelt wurde. Dieses Tool wird die Art und Weise verändern,

wie Unternehmen wirkungsvolle, konversionsoptimierte Videoinhalte erstellen.



Von statischen Bildern zu fesselnden Produktvideos Das KI-Modell für

Produktvideoshootings definiert die Videoerstellung neu, indem es statische

Produktfotos in professionelle Videos umwandelt, die darauf ausgelegt sind,

Engagement und Konversionen zu maximieren. Diese hochmoderne Technologie

kombiniert kontextbezogenes Verständnis mit Werbeeinblicken, um maßgeschneiderte

Videoinhalte zu liefern, die perfekt auf saisonale Werbeaktionen und Kampagnen

abgestimmt sind.





Wesentliche Merkmale- Kontextuelles Verstehen: Die KI analysiert statische Produktfotos undBenutzeraufforderungen, um konversionsoptimierte Videos zu erstellen, die aufbestimmte Ziele ausgerichtet sind.- Einblicke in Verhalten und Emotionen: Auf der Grundlage von Erstanbieterdatenvon 3 Millionen Werbetreibenden in 194 Ländern sagt die KI die Reaktionen desPublikums voraus, um Videos zu produzieren, die das Engagement und den Umsatzsteigern.- Einhaltung von Markenrichtlinien: Die Videos entsprechen den Markenrichtlinienund gewährleisten eine konsistente Optik, einen einheitlichen Ton und eineinheitliches Farbschema, während sie gleichzeitig den globalen gesetzlichenStandards entsprechen.- Wahrung der Markenidentität: Die künstliche Intelligenz bewahrt den Ton unddie visuelle Identität jeder Marke und produziert Inhalte, die ihreBotschaften und ihre Ästhetik widerspiegeln.- Integration von AdLLM: Das Modell basiert auf AdLLM, das anhand von über 840Millionen Anzeigen mit hoher Konversionsrate trainiert wurde. Es bietet eineunübertroffene Genauigkeit bei der Generierung von Videos, die konvertieren.- Technische Exzellenz: Produziert 16-sekündige 1080p-HD-Videos mit anpassbarenStilen und professionellen Effekten wie Filmzoom und Bewegungssteuerung.Verfügbarkeit und Zugriff Die Funktion "Product VideoShoots" ist derzeit in derBeta-Phase für Pro- und Enterprise-Kunden verfügbar, wobei eine breitereEinführung geplant ist. Pressevertreter und Autoren von Inhalten können dieseInnovation über das AdCreative.ai Lab kostenlos testen."Diese Innovation läutet eine neue Ära in der Werbung ein", sagte Tufan Gok,Geschäftsführer von AdCreative.ai. "Unser Ziel ist es, Unternehmen allerGrößenordnungen die Erstellung hochwertiger, konversionsorientierter Videos zuermöglichen."Informationen zu AdCreative.ai AdCreative.ai ist ein weltweit führender Anbietervon KI-gesteuerten Werbelösungen, der Unternehmen wie Pernod Ricard, Reckitt,L'Oreal und Chopard durch innovative, datengestützte Technologie zu messbaremWachstum verhilft. AdCreative.ai gilt als eine der am schnellsten wachsendenKI-Plattformen und verbindet modernste Entwicklungen mit praktischen Anwendungenfür Werbetreibende.Weitere Informationen finden Sie unter AdCreative.ai Product VideoShoots.(http://adcreative.ai/)Nicole Walshmailto:nicole@adcreative.aiVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2573427/AdCreative_Videoshoot.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2573428/Video_2_AdCreative_ai.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573426/AdCreative_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/adcreativeai-prasentiert-das-weltweit-erste-ki-modell-fur-produktvideoshootings-302323900.htmlPressekontakt:+17187574077Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177680/5924484OTS: AdCreative.ai