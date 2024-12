Kursverluste - Frankreich ohne große Auswirklung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,55 Prozent auf 136,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,11 Prozent.

Wie erwartet hatte die französische Regierung am Mittwochabend die Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung verloren. Die Regierung von Premierminister Michel Barnier ist dann am Donnerstag zurückgetreten. Die Entscheidung sorgte nicht für weitere Beunruhigung, da sie erwartet worden war. Die Renditen von französischen Staatsanleihen gingen am Donnerstag sogar zurück. Am Abend wird sich der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache an die Franzosen wenden.