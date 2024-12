FEV und ProLogium entwickeln innovative Hochleistungsfahrzeugbatterie (FOTO)

Aachen (ots) - Die Kundenwünsche an die Entwicklung von E-Autos sind klar

umrissen: Geringeres Gewicht bei höherer Effizienz und gesteigerte Reichweite

bei kürzeren Ladezeiten und maximaler Sicherheit. FEV, der Innovationstreiber

für den Mobilitäts- und Energiesektor, und ProLogium, ein weltweiter Vorreiter

bei der Entwicklung fortschrittlicher Fahrzeugbatterien, erfüllen mit ihrer

Neuentwicklung genau diese Wünsche.



Möglich macht dies die LLCB-Technologie (Large-Footprint Lithium Ceramic

Battery). Mit einer zu 100 Prozent aus Silizium bestehenden Anode bietet diese

eine 10-fach höhere Kapazitätsdichte verglichen mit den bislang eingesetzten

Grafit-Anoden. Je nach Fahrzeugsegment und Einsatzzweck erlaubt die LLCB

Gewichtseinsparungen von bis zu 300 kg oder eine Reichweite von maximal 1.000

km. Der verwendete Festkörperelektrolyt ist im Gegensatz zu den aktuell gängigen

Flüssigelektrolyten nicht brennbar und erhöht die Sicherheit gegen thermisches

Durchgehen. Ebenso werden potenzielle Kurzschlüsse durch austretende

Elektrolytflüssigkeit im Fall einer Leckage verhindert.





"Bei der LLCB-Lösung haben wir das Know-how von ProLogium im Bereich derZellentwicklung erfolgreich mit unseren Entwicklungs-, System- undTestkompetenzen kombiniert", sagt Dr. Thomas Hülshorst, Global Vice PresidentElectric Powertrain bei FEV. "Unsere Zusammenarbeit bei Batteriepacks undKonzeptdesigns hat dabei nicht nur die regulatorischen Normen, sondern auch dieMarktanforderungen im Fokus. Diese übertreffen wir sogar."Gleichzeitig ermöglicht die Silizium-Anode das Ultra-Schnelllade-Verfahren, mitdem die Batterie innerhalb von fünf Minuten von fünf auf 60 Prozent aufgeladenwerden kann. Damit kann der Nutzer eine Strecke von durchschnittlich 300 kmzurücklegen. Nach weiteren drei Minuten ist die Batterie zu 80 Prozent geladen,was die Reichweite um zusätzliche 100 km steigert. So trägt die LLCB dazu bei,die Ladezeiten zu verkürzen und an die Dauer eines Tankvorgangs bei Fahrzeugenmit Verbrennungsmotoren anzunähern.FEV und ProLogium werden auch in Zukunft die LLCB gemeinsam weiterentwickeln,wie die beiden Unternehmen auf der Paris Motorshow 2024 verkündet haben.Weitere Informationen auf: https://shorturl.at/PbUcC