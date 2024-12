mit 80 Prozent aller Spiele exklusiv bei Sky Sport (FOTO)

Unterföhring (ots) -



- Noch mehr Bundesliga live: In den Spielzeiten 2025/26 bis 2028/2029 bleibt Sky

der Hauptpartner der Bundesliga und überträgt 538 der 617 Einzelspiele der

Bundesliga und 2. Bundesliga live, 496 davon exklusiv

- Barny Mills, CEO Sky Deutschland: "Sky bleibt das Zuhause der Bundesliga. Das

ist ein hervorragendes Ergebnis für Fußballfans, die Bundesliga Clubs und Sky.

Sky hat mehr Spiele als bisher, die meisten Spiele insgesamt und die besten

Partien. Sky Sport wird den Fans 80 Prozent aller Spiele exklusiv anbieten,

darunter alle Topspiele."

- Der Bundesliga-Samstag inklusive der Topspiele der Woche sowie die

Freitagabendspiele live bei Sky Sport

- Die erworbenen Rechte gelten für alle Verbreitungswege in Deutschland,

Österreich und der Schweiz sowie für weitere deutschsprachige Territorien in

Europa



Unterföhring, 5. Dezember 2024 - Großartige Nachrichten für Fußballfans: Sky

Deutschland bleibt bis 2029 das Zuhause der Bundesliga - mit noch mehr

Live-Spielen als bisher. Ab 2025/26 wird Sky Sport mehr Bundesliga und 2.

Bundesliga als jeder andere Anbieter präsentieren und folgende Inhalte zeigen:





