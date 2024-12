Dax legt zu - Siemens Energy und Commerzbank vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.358 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die Rallye an der Frankfurter Börse hält trotz verhaltener Wirtschaftsdaten weiter an. Das Rekordhoch vom Vortag wurde immer wieder übertroffen. Am Nachmittag wurde ein neuer Höchstwert von 20.373 Punkten erzielt.





