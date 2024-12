Deutsche Indizes im Aufwind: DAX, MDAX und SDAX glänzen, US uneinheitlich

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,65% und steht aktuell bei 20.361,16 Punkten. Noch stärker präsentiert sich der MDAX, der um 1,12% zulegt und bei 27.146,12 Punkten notiert. Der SDAX übertrifft beide mit einem Plus von 1,30% und erreicht 13.938,87 Punkte. Der TecDAX zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, wenn auch moderater, mit einem Zuwachs von 0,25% auf 3.517,76 Punkte. Im Gegensatz dazu zeigt der Dow Jones eine leichte Schwäche und fällt um 0,15% auf 44.935,04 Punkte. Der S&P 500 hingegen kann sich knapp im positiven Bereich halten und verzeichnet einen minimalen Anstieg von 0,02% auf 6.086,43 Punkte. Insgesamt dominieren in Deutschland die positiven Vorzeichen, während die US-Märkte uneinheitlich tendieren. Die deutschen Indizes profitieren möglicherweise von einer robusten wirtschaftlichen Stimmung, während in den USA möglicherweise Unsicherheiten oder Gewinnmitnahmen den Markt belasten.Die Commerzbank führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 3,02% an, gefolgt von Siemens Energy mit 2,83% und Continental, das um 2,60% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Merck einen Rückgang von -0,85%, während Vonovia um -1,20% fiel.Sartorius Vz. war mit -1,94% der größte Verlierer im DAX.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem beeindruckenden Plus von 11,02% hervor, gefolgt von Aurubis mit 10,46% und Deutsche Lufthansa, die um 5,44% zulegte.Auf der anderen Seite musste HYPOPORT einen Rückgang von -2,42% hinnehmen, während Stroeer um -3,18% fiel. SCHOTT Pharma war mit -5,22% der größte Verlierer im MDAX.Im SDAX verzeichnete GFT Technologies einen Anstieg von 8,67%, gefolgt von AUTO1 Group mit 7,71% und PVA TePla, das um 5,10% zulegte.Die Flopwerte im SDAX zeigen ADTRAN Holdings mit einem Rückgang von -1,60%, Nagarro mit -1,83% und IONOS Group, die um -6,79% fiel.Im TecDAX führt CompuGroup Medical mit einem Anstieg von 4,95%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 4,78% und 1&1, das um 3,23% zulegte.Die TecDAX Flopwerte umfassen Nemetschek mit -1,27%, Nagarro mit -1,83% und Sartorius Vz. mit -1,94%.Im Dow Jones zeigt 3M einen Anstieg von 2,15%, gefolgt von Merck & Co mit 1,39% und JPMorgan Chase, das um 1,05% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones umfassen Salesforce mit -1,70%, Honeywell International mit -1,76% und Unitedhealth Group, die um -3,48% fiel.Im S&P 500 sticht Brown-Forman Registered (B) mit einem Anstieg von 9,99% hervor, gefolgt von United Airlines Holdings mit 5,17% und Moderna, das um 4,73% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen GE Aerospace mit -4,66%, Ansys mit -5,09% und Uber Technologies, die um -5,82% fiel.