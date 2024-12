Aktien Frankfurt Schluss Dax eilt von Rekord zu Rekord - 20.400 Punkte im Blick Der Dax ist am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge in Rekordhöhen vorgedrungen. Die Jahresendrally katapultierte den Leitindex in Richtung 20.400 Punkte. Letztlich ging das deutsche Börsenbarometer 0,63 Prozent höher auf 20.358,80 Zähler aus …