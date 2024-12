ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Börsen trotzen französischer Regierungskrise Die gute Laune der Anleger an den wichtigsten EU-Aktienmärkten hat am Donnerstag trotz der französischen Regierungskrise gehalten. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 4.951,58 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,37 …